Song Joong Ki và bạn gái người Anh hé lộ hình ảnh con trai đầu lòng

Song Joong Ki và vợ đón con trai đầu lòng chào đời.

Song Joong Ki xúc động chia sẻ rằng sau giấc mơ được có mặt tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, anh đã chạm tay đến một giấc mơ mới. Nam tài tử cho biết: "Hiện tại tôi đang ở Italia. Cuối cùng, tôi đã được đón đứa con đầu lòng tại Rome, quê nhà của vợ tôi. Em bé rất khỏe mạnh. Hai mẹ con đều khoẻ mạnh và hạnh phúc. Giờ đây, tôi đang chăm sóc gia đình mình với một trái tim đầy ắp sự biết ơn. Ước mơ lớn nhất của đời tôi là có một gia đình hạnh phúc. Em bé ra đời là món quà vô giá đối với vợ chồng chúng tôi. Nhờ vào sự ủng hộ của mọi người, ngày tuyệt vời này đã thật sự đến".

Nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Tôi luôn luôn biết ơn các Ki Aile (fanclub của Song Joong Ki) vì tình cảm chân thành của các bạn. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự hy vọng mỗi người cũng sẽ có hạnh phúc lớn lao cho riêng mình trong đời. Về phía tôi, với tư cách là một diễn viên, tôi sẽ trở lại cùng những tác phẩm tuyệt vời. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé ạ. Và tôi yêu các bạn nhiều".

Song Joong Ki kết hôn với diễn viên Katy Louise Saunders vào đầu năm nay.

Trước đó, hồi tháng 12/2022, Song Joong Ki công khai tình cảm với diễn viên Katy Louise Saunders. Ngày 30/1, nam diễn viên thông báo trên fancafe về việc kết hôn.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Nữ diễn viên sống rất kín tiếng, không có thông tin nào về cha mẹ cô hay bạn trai cũ... trên mạng xã hội. Katy xuất hiện lần đầu trong phim "A Scandalous Journey", sau đó đóng nhiều phim như "The Lizzie McGuire", "Ho voglia di te", "On Air: Storia di un Successfulo". Tác phẩm "Welcome Home" (2018) được cho là phim cuối cô tham gia. Có thông tin cô nghỉ diễn và đang làm gia sư tiếng Italy, tiếng Anh.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với “Chuyện tình Sungkyunkwan”, “Sói”, “Nice Guy”, “Đảo địa ngục”, “Asadal Chronicles”, “Hậu duệ mặt trời”, “Vincenzo”. Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình “Con trai nhà tài phiệt”.

Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn hai năm sau đó. Theo Nate, Katy Louise Saunders là gia sư tiếng Italy cho thành viên đoàn phim Vincenzo - tác phẩm Song Joong Ki đóng chính. Sau đó, hai người bén duyên.

Tác giả: Q.CHI

Nguồn tin: daidoanket.vn