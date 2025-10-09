Sốc khi trai đẹp 'ăn sạch đồ thừa và mặc cả 2 nghìn đồng gửi xe' trong buổi hẹn đầu

Ảnh minh họa

Loạt hành động "sốc tận óc" này khiến cô gái hoang mang tột độ: Đẹp trai, dẻo miệng, nhưng liệu có nên tiếp tục với người tính toán đến từng cây tăm?

Sau 3 tuần làm quen và tán tỉnh đầy nhiệt huyết trên Facebook, anh ấy đã chủ động mời tôi đi ăn. Mọi thứ ban đầu có vẻ ổn thỏa. Chúng tôi chọn một nhà hàng có menu giá cả hợp lý, tổng hóa đơn khoảng 500k/2 người. Tôi đã tưởng tượng về một buổi tối lãng mạn, nhẹ nhàng, nhưng những biểu hiện của anh ấy sau đó đã đánh sập mọi kỳ vọng của tôi.

Anh ấy ăn sạch phần của mình một cách gọn gàng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Khi thấy tôi không ăn hết phần của mình, anh ấy liền hỏi: "Em không ăn hết để anh ăn nhé?". Tôi chưa kịp phản ứng, anh ấy đã ăn hết luôn phần thức ăn còn thừa. Tôi tự trấn an mình: "Có lẽ anh ấy đói thôi, hoặc là người tiết kiệm".

Đến cốc nước giải khát, anh ấy cũng quyết tâm không để sót một giọt. Anh ta hút đến nỗi cốc nước cứ kêu "sụt sụt", kiểu như đã hết nước rồi nhưng vẫn cố gắng hút đến cùng. Hành động này khiến tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên và bắt đầu cảm thấy lấn cấn.

Đỉnh điểm của sự kỳ lạ phải kể đến màn sử dụng và "thu gom" vật dụng miễn phí của nhà hàng. Lúc lấy tăm xỉa răng, anh ấy thốt lên: "Ô, tăm ở đây đẹp với thơm thế nhỉ!". Chỉ trong chớp mắt, anh ta chẳng nói chẳng rằng, lấy luôn nửa hộp tăm mang về. Đáng kinh ngạc hơn là cách anh ta xỉa răng. Sau khi xỉa xong, anh ta vô tư bẻ một nửa cái tăm bỏ vào túi áo ngực. Thấy tôi nhìn, anh ấy còn chữa cháy một cách vô duyên: "Vẫn dùng được mà em!".

Khi ra lấy xe, vì quán đông và phải gửi chỗ khác mất 5 nghìn đồng, anh ấy đã không hài lòng. Anh ta trách: "Đáng nhẽ như vậy nhà hàng phải chịu tiền mình gửi xe chứ!". Sau đó, anh ta cố gắng mặc cả với bác trông xe: "Cháu còn mỗi 3 nghìn đồng, còn lại 2 tờ 500 nghìn đồng, bác cho cháu gửi 3 nghìn đồng nhé". Khi bác trông xe đồng ý, anh ta quay sang tôi, mặt đầy tự hào, khoe chiến tích: "Em thấy anh mặc cả giỏi không!".

Trên đường đưa tôi về, anh ấy ghé xe chở đồ ăn tối. Tôi đã nghĩ anh ấy mua gì đó cho tôi, nhưng anh ta quay ra bảo: "Nãy ăn ở đó đắt nên anh gọi ít, giờ hơi đói, em chờ tí anh mua 2 cái bánh bao về ăn". Anh ta còn mua thêm 1 cái bánh mì, 1 bắp ngô nữa.

Khi đưa tôi về, ngay lúc không khí đang vui vẻ, anh ta chốt lại bằng một lời hẹn lịch sự nhưng đầy tính toán: "Nay anh mời, bữa sau đi chơi em mời nhé!".

Buổi hẹn hò đầu tiên này đã không mang lại sự rung động, mà chỉ để lại trong tôi nỗi lấn cấn, hoang mang tột độ...

Người cha phóng xe 80km trong đêm, tát thẳng mặt con rể vũ phu và đón con gái về

Tác giả: G.Linh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn