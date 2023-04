Sổ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng của nhà Dr Thanh

Chiều ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Động thái trên diễn ra sau khi các cá nhân này bị tố cáo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.

Tập đoàn tỷ USD

Tân Hiệp Phát được thành lập từ năm 1994 và là cái tên đình đám trên thị trường nước giải khát với các sản phẩm chủ lực như nước tăng lực Number One, Trà xanh không độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh, sữa đậu nành Soya...

Ông Trần Quí Thanh đã phát triển Tân Hiệp Phát từ một cơ sở sản xuất nước ngọt thủ công trở thành một tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam, được Coca Cola định giá 2,5 tỷ USD vào năm 2012 nếu đồng ý chuyển nhượng.

Gia đình ông Trần Quí Thanh vẫn chiếm cổ phần chi phối tại Tân Hiệp Phát. Ảnh: THP.

Theo số liệu Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát chính thức được thành lập ngày 27/10/1997. Công ty này đã có 43 lần thay đổi đăng ký kinh doanh với thời điểm gần nhất là vào 10/10/2022.

Hiện Tân Hiệp Phát được xếp vào nhóm thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Theo bảng xếp hạng VNR500, doanh thu của tập đoàn đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Lãnh đạo doanh nghiệp từng kỳ vọng đến năm 2023 sẽ sản xuất hơn 3 tỷ lít đồ uống/năm và doanh số 1 tỷ USD.

Công ty vẫn tập trung cho thị trường chủ lực trong nước khi sản phẩm có mặt ở 63 tỉnh thành. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát còn đang xuất khẩu tới 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật, Australia, Canada, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore...

Hệ sinh thái của tập đoàn xoay quanh các đơn vị chính là công ty mẹ Tân Hiệp Phát tại Bình Dương, Number One Hà Nam, Number One Chu Lai và nhà máy mới Number One Hậu Giang.

Theo giấy đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát có vốn điều lệ 276 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Thanh) là cổ đông lớn nhất góp 150,4 tỷ đồng, chiếm 54,493% vốn điều lệ.

Hai con gái nhà là bà Trần Uyên Phương góp 81,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 29,384%) và bà Trần Ngọc Bích góp 44,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 16,123%). Ông Trần Quí Thanh đang làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Hoạt động kinh doanh đem về một lượng tiền lớn cho nhà Dr Thanh, cho phép công ty gia đình này mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực khác như truyền thông, công nghệ, mua bán nợ và cả bất động sản.

Những cuốn sổ tiết kiệm

Độ giàu có về "tiền tươi" của gia đình ông Trần Quý Thanh không chỉ là những lời truyền miệng mà còn thể hiện đậm nét thông qua một số giao dịch đảm bảo và số dư khủng ở các tài khoản tiền gửi tiết kiệm.

Đơn cử, trong vụ án liên quan đến Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng, ông Trần Quí Thanh và những người liên quan được chỉ ra có những khoản tiền gửi tiết kiệm lên đến gần 6.000 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty gia đình này cũng gây bất ngờ khi thành lập cùng một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến gần 19.000 tỷ đồng, nhưng nhóm công ty này cũng nhanh chóng bị giải thể.

Bà Trần Ngọc Bích chi cả trăm tỷ đồng để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Trần Quí Thanh từng xuất hiện tại buổi đấu giá 4 lô 'đất vàng' tại Thủ Thiêm (TP. HCM) hồi tháng 12/2022 nhưng không trúng đấu giá.

Trong năm 2020, bà Trần Uyên Phương từng đã chi khoảng 350 tỷ đồng để mua 22% cổ phần của Yeah1 Group. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ tận dụng hệ thống quảng cáo để thúc đẩy doanh số cho Tân Hiệp Phát nhưng đã không thành công, sau đó bà Phương đã thoái vốn.

Theo số liệu từ Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư Pháp), năm 2013, Tân Hiệp Phát từng đăng ký giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (nay đã sáp nhập vào MSB) với tài sản bảo đảm là sổ tiết kiệm hơn 7,2 triệu USD.

Vào ngày 3/2 vừa qua, bà Trần Uyên Phương có mang sổ tiết kiệm 300 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo tại BIDV chi nhánh Nam Bình Dương. Đến ngày 17/2, bà Phương tiếp tục đăng ký giao dịch bảo đảm với ngân hàng này cho 3 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 519 tỷ đồng.

Hay chỉ trong ngày 30/3 vừa, bà Phạm Thị Nụ đăng ký giao dịch bảo đảm với BIDV chi nhánh Nam Bình Dương với loạt tài sản bảo đảm là 4 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 819 tỷ đồng do PVCombank phát hành và 3 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 550 tỷ đồng tại ABBank.

Trong thời điểm đầu tháng 4, bà Nụ tiếp tục ký các hợp đồng đảm bảo cho ngân hàng bằng 3 thẻ tiết kiệm trị giá 330 tỷ đồng được phát hành tại HDBank, có thời điểm đáo hạn đến tháng 3/2024.

Bên nhận đảm bảo cho các thẻ tiết kiệm của bà Phương và bà Nụ đều là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi Nhánh Nam Bình Dương.

