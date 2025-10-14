Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.

Ông Bình và 9 người bị khởi tố cùng tội danh. Ảnh: Linh Đan

Việc khởi tố được thực thi sau 8 ngày nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - trụ sở của Công ty NextTech. Vào tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi. Ngày 8/10, công an tiếp tục đến làm việc ở NextTech.

Dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình lần đầu tiên được cơ quan điều tra đề cập đến vào ngày 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an. Khi đó Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của một nhà đầu tư bị mất 2.000 USD.

Tại thông báo chiều nay, Công an Hà Nội cáo buộc quá trình phát triển dự án, các nghi can đã thống nhất chính sách phát triển các dự án đồng tiền số AntEx, trong đó dự kiến bán 100 tỷ token ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11/2021 đến 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Việc này được cho là nhằm quảng bá đồng tiền số và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn.

Nhà chức trách cáo buộc, dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và một số cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi VNĐ để chia nhau. Họ còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của nhà đầu tư.

"Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn", cơ quan điều tra cho hay.

Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Linh Đan

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token AntEx lao dốc, mất 99% giá trị.

AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 AntEx = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Hơn một tháng trở lại đây rộ lên thông tin đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx cho rằng Shark Bình "trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập khiến nhà đầu tư mất tiền".

Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

Shark Bình - 'cá mập' công nghệ

Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Khi là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã sáng lập công ty phần mềm Peacesoft vào năm 2001, tiền thân của NextTech. Từ ban đầu chỉ có ông chủ và một nhân viên, Peacesoft bắt đầu mở rộng khi ông Bình phát triển hệ thống Ngân Lượng phục vụ thanh toán điện tử. Song không dễ dàng khi bị cạnh tranh khốc liệt, Shark Bình chuyển đổi chiến lược từ thuần thương mại điện tử sang điện tử hóa thương mại truyền thống.

Nhiều thùng tài liệu được chuyển đi từ công ty NextTech trước sự giám sát của công an, tối 7/10. Ảnh: Linh Đan

Năm 2014, ông chuyển đổi Peacesoft thành NextTech Group, được giới thiệu là một tập đoàn công nghệ đa ngành, hoạt động theo mô hình "hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện". Triết lý của ông khi ấy là "nếu không thể thắng ở một trận địa, hãy mở cả chiến trường mới".

NextTech được phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Đến 2020, NextTech mở rộng sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên và được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam", là một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Startup "con" như NganLuong.vn từng được tạp chí Red Herring (Mỹ) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á. Riêng công ty Ngân Lượng từng có giai đoạn đỉnh vào năm 2018, doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng, sau đó năm 2019 giảm về gần 425 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng mạnh do biên lợi nhuận được cải thiện.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net