Chiều nay, Công an Hà Nội thông tin vụ án liên quan Shark Bình

Theo Công an TP Hà Nội, 14h chiều nay (14-10), Công an TP dự kiến tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Trong đó, đáng chú ý là vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch hội đồng quản trị và một số công ty liên quan.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương.

Thứ ba là vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngoài ra Công an TP Hà Nội cũng cung cấp thông tin vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương.

Trước đó, tại họp báo quý 3-2025 của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội - thông tin về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông báo chí, cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cho đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và điều tra, xử lý.

Bước đầu đã có một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình gửi đơn tố giác, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng).

"Tất cả bị hại có phản ánh đều sẽ được tiếp nhận, xử lý với tinh thần 'không có ngoại lệ, không có vùng cấm'. Các thông tin về kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin với báo chí", đại tá Long khẳng định.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24-9 vừa qua ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx.

