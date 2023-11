Sau tiếng "ầm" ở công trình, một người nằm bất động

Chiều 23-11, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cùng lực lượng liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên công trình ở phường Bình Thọ.

Công trình xảy ra vụ tai nạn.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 22-11, nhóm công nhân làm việc ở công trình xây dựng rộng chừng 200 m2 trên đường Hồng Đức, phường Bình Thọ thì giật mình bởi tiếng "ầm" rất lớn.

Nghe mọi người hô hoán có nạn nhân té giàn giáo nên họ đến. Lúc này, thấy anh L.M.S (29 tuổi, nam công nhân) nằm bất động, đầu chảy máu nên mọi người đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt lấy lời khai, kiểm tra giấy phép công trình phục vụ điều tra.

CLIP: Công trình trên đường Hồng Đức, phường Bình Thọ.

Đến sáng 23-11, anh S. vẫn đang trong tình hôn mê sâu. Công trình thì tạm dừng thi công.

Trước đó, chiều 29-5, tại TP Nha Trang, nam đạo diễn đài truyền hình KTV (Đài truyền hình Khánh Hòa) trong lúc khảo sát khu vực giàn giáo ở khán đài trước hội trường 46 (Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa) thì té ngã bị thương nặng và tử vong sau đó.

