Sau khi tham dự phiên tòa chồng kiện vợ cũ, Phan Như Thảo nói gì?

Sau khi ly hôn, đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy vướng vào vụ kiện tụng tranh chấp khối tài sản lên tới hơn 276 tỷ đồng. Đến nay, vụ kiện đã kéo dài hơn 13 năm nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Sáng 18/9, TAND TP. HCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy).

Đại gia Đức An và Phan Như Thảo hiện là vợ chồng hợp pháp.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử, đại gia Đức An đã vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện hợp pháp. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo cũng tham dự phiên tòa. Cô nhấn mạnh về mục đích ông Đức An tranh chấp tài sản với vợ cũ:

"Anh An không hề thoả thuận mà là anh An yêu cầu, là yêu cầu tất cả tài sản của anh An phải được trả lại cho 2 con gái lớn của anh. Trả lại tất cả cho 2 bé, kể cả những tài sản đã bị tẩu tán và các tài khoản hiện đang còn lại".

Phan Như Thảo khẳng định không có quyền lợi gì trong vụ tranh chấp tài sản giữa đại gia Đức An và vợ cũ.

Người đẹp khẳng định cô không có bất kỳ quyền lợi nào trong vụ tranh chấp tài sản giữa chồng đại gia và siêu mẫu Ngọc Thúy:

"Thảo không có quyền lợi, không được nhận hay lấy bất cứ gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm này cả. 13 năm kéo dài để rất nhiều tài sản của 2 con đã bị tẩu tán mất. Anh An chỉ đang cố gắng giữ lại cho 2 bé những gì mà anh ấy dành cho 2 con.

Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho 2 con gái tại Mỹ ngay lập tức. Anh An mà thua thì 2 bé gái sẽ không có bất cứ tài sản riêng nào nào nữa cả.

Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng, nhất là các bé nhỏ".

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy thuở còn mặn nồng.

Trước đó, ông Nguyễn Đức An kết hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy tại Mỹ vào năm 2006 và có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, cặp đôi ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ.

Năm 2010, ông Đức An khởi kiện, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm: Cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết.. vì ông cho rằng số tài sản trên ông "mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy".

Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu".

