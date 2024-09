Your browser does not support the video tag.

Ngay khi tai nạn xảy ra, đơn vị đang thi công và người dân địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm và đưa công nhân này đi cấp cứu.

Được biết, hầm chui dân sinh có chiều dài ngang đường là 30,5m, hầm có chiều rộng và chiều cao là 6,5x4,5m.

Gói thầu này do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh thi công.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hải Chung - Đức Thắng

Nguồn tin: nhandan.vn