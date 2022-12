Rước họa vì mỹ phẩm kém chất lượng

Từ trước đến nay, thị trường mỹ phẩm luôn trong tình trạng “bát nháo” bởi nhiều loại mỹ phẩm chứa chất cấm hoặc sử dụng hóa chất vượt mức cho phép. Do chế tài xử phạt còn quá nhẹ, trong khi lợi nhuận thu về quá cao, nên nhiều đơn vị, cá nhân vẫn sản xuất, mua bán các loại mỹ phẩm kém chất lượng. Hậu quả là nhiều người phải chịu những di chứng nặng nề, không thể phục hồi.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM thăm khám cho bệnh nhân bị biến chứng do dùng mỹ phẩm kém chất lượng

Chứa chất cấm, kim loại nặng

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa tiến hành xử phạt 2 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không đạt chất lượng. Đó là Công ty CP Nam Đô (số 117 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5) bị xử phạt 70 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng; và Công ty TNHH Dược Vietpharma (tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3) bị xử phạt 50 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng.

Trước đó, Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Cẩm Tú Darling (đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) cũng bị xử phạt 70 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm có sử dụng chất cấm vượt quá giới hạn cho phép. Cụ thể, sản phẩm sơn móng tay Darling Tone đỏ cam của công ty này chứa chất màu Pigment Orange 5 - là chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm, theo quy định của Bộ Y tế. Tương tự, Công ty TNHH SX-TM Nguyễn Quách (25 đường 4C, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân) bị phạt 70 triệu đồng do sản xuất sản phẩm kem dưỡng da chống nắng Careleeser không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng và khối lượng trung bình. Toàn bộ các sản phẩm này đều được cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi, tiêu hủy.

Hồi tháng 8-2022, Bộ Công thương phát cảnh báo và thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của thương hiệu Dr Therapy Melasma do chứa chất cấm, chưa được cấp phép. Theo đó, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 3 sản phẩm Dr Therapy Melasma-Best for spa Night cream, Dr Therapy Melasma - Best for spa Day cream và Dr Therapy Melasma - Cream Perfect for spa đều chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.

Theo PGS-TS-DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM, tại Việt Nam, cơ quan chức năng đã ban hành định mức tối đa của các kim loại nặng như chì, thủy ngân và asen trong sản xuất mỹ phẩm. Tuy nhiên, do thủy ngân, corticoid có tác dụng làm trắng da nhanh, giảm thâm nám nên một số nhà sản xuất mỹ phẩm bỏ thành phần này vào sản phẩm vượt mức cho phép. Tác hại mà nó mang lại là thủy ngân thấm qua da gây nhiễm độc tới hệ thần kinh, tổn thương não bộ, gây mệt mỏi, trầm cảm, chóng mặt, đau đầu, hư thận; còn corticoid làm mỏng da, gây nám sâu, ngứa rát, tai biến da nặng nề…