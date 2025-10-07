'Rùng rợn' bê bối trộm thi thể người hiến xác tại nhà xác Đại học Harvard

Cedric Lodge rời tòa án liên bang ở thành phố Boston ngày 14-6 - Ảnh: NBC

Ngày 6-10, Tòa án bang Massachusetts ra phán quyết rằng gia đình các nạn nhân có thể kiện Đại học Harvard, dựa trên các cáo buộc nhà trường xử lý thi thể của người hiến xác sai mục đích. Cựu quản lý nhà xác của Đại học Harvard bị cáo buộc bán các bộ phận cơ thể trên chợ đen, theo Hãng tin Reuters.

Theo Tòa án tư pháp tối cao bang Massachusetts, một thẩm phán trong phiên tòa sơ thẩm đã sai lầm khi bác bỏ các cáo buộc bắt Đại học Harvard chịu trách nhiệm về việc cựu quản lý nhà xác Cedric Lodge phân xác, trộm và bán các bộ phận cơ thể - vốn được Trường Y Harvard sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Thẩm phán Scott Kafler cho biết các nguyên đơn đã cáo buộc Đại học Harvard không sử dụng các thi thể cho mục đích đúng đắn, mô tả đó là "hành vi khủng khiếp và thiếu tôn trọng diễn ra trong nhiều năm".

Theo ông Kafler, Đại học Harvard có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý các thi thể hiến tặng với sự tôn trọng. Chính nhà trường cũng đã thừa nhận thất bại rất lớn trong vấn đề này.

Tòa án cũng khôi phục các khiếu nại đối với giám đốc điều hành chương trình hiến xác của Đại học Harvard.

Trường Y của Đại học Harvard tuyên bố các hành động của ông Lodge là "ghê tởm và lệch lạc với các tiêu chuẩn và giá trị mà Đại học Harvard, những người hiến xác cùng thân nhân mong đợi và xứng đáng được hưởng".

Ông Lodge đang chờ tuyên án sau khi nhận tội hồi tháng 5 về việc vận chuyển hàng hóa đánh cắp qua biên giới tiểu bang.

Công tố viên cho biết ông Lodge bắt đầu kế hoạch vào năm 2018. Ông này đã đánh cắp các bộ phận bao gồm đầu người, não, da và nội tạng rồi chuyển chúng từ nhà xác Đại học Harvard ở thành phố Boston về nhà riêng tại thị trấn Goffstown, bang New Hampshire, và cùng vợ bán các bộ phận cơ thể tại đây.

Trong 12 vụ kiện, 47 người thân của những người hiến xác đã cáo buộc Đại học Harvard vô trách nhiệm, cho rằng nhà trường đã làm ngơ trước hành vi sai trái của ông Lodge.

Năm ngoái, một thẩm phán kết luận Đại học Harvard được miễn trừ trách nhiệm, với điều kiện phải tuân thủ luật Đạo luật của bang Massachusetts quy định các hoạt động tặng xác cho mục đích nghiên cứu và giáo dục.

Tuy nhiên, thẩm phán Kafler đánh giá việc cáo buộc Đại học Harvard không tuân thủ luật pháp là có cơ sở. Ông viện dẫn việc nhà trường không thiết lập hệ thống nhằm ngăn ông Lodge phân xác, đưa người vào nhà xác để mua các bộ phận cơ thể và trộm cắp các bộ phận này.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn