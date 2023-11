Quỳnh Quỳnh mâu thuẫn mẹ chồng chưa là gì, Dương Lâm từng đau khổ đứng giữa mẹ đẻ và mẹ vợ

Trên mạng xã hội, Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người thích thú và ngưỡng mộ khi chia sẻ những clip ghi lại cảnh cả gia đình nội ngoại sum vầy. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên hài khiến ai nấy bất ngờ khi tiết lộ rằng để có được như ngày hôm nay, các thành viên trong gia đình anh từng 'cơm không lành, canh không ngọt'.

Không chỉ Quỳnh Quỳnh với mẹ chồng không nói chuyện được với nhau mà thậm chí mẹ đẻ và mẹ vợ của 'Lee Min Ho Đồng Nai' cũng từng có khoảng thời gian dài không ưa nhau.

Lê Dương Bảo Lâm từng phải đau khổ đứng giữa vợ và mẹ ruột, giữa mẹ ruột và mẹ đẻ.

Cụ thể, khi tham gia 1 gameshow, Lê Dương Bảo Lâm cho hay anh và vợ ở riêng, Quỳnh Quỳnh không làm dâu. Lý do là Quỳnh Quỳnh và mẹ chồng mâu thuẫn ngay từ khi vợ chồng anh mới cưới nhau về, 2 người họ mới chỉ mới nói chuyện lại với nhau được khoảng 1 năm trở lại đây.

Cũng là khách mời tham gia gameshow, Trường Giang hỏi lý do dẫn tới mâu thuẫn là vì Quỳnh Quỳnh quá đáng hay do mẹ chồng khó tính, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định chỉ là do mỗi người đều có lý lẽ riêng. Điều này khiến ông bố 3 con khó xử, từng đau khổ đến mức đá gãy quạt máy và cuối cùng quyết định về ở với vợ.

'Do mỗi người có 1 lý lẽ riêng. Em về nói mẹ thì mẹ lại nói như vậy, còn nói với vợ thì vợ lại chia sẻ suy nghĩ của vợ. Em đứng giữa 2 dòng nước và thấy ai cũng đúng cả, 1 bên tình 1 bên hiếu. Em đau khổ mấy lần, đã đá 1 cái quạt máy gãy. Từ TP. HCM em đón xe đi, lúc đó em chưa biết lái xe hơi, nhưng không biết đi đâu, về nhà mẹ cũng không được mà nhà vợ cũng không, em lang thang giữa chợ đời. Lúc đó em không gặp ai cả, ở khách sạn rồi cuối cùng quyết định về ở với vợ' - Lê Dương Bảo Lâm kể.

Trường Giang tiếp tục hỏi đến khi nào thì mẹ chồng và nàng dâu hòa thuận với nhau, có phải từ khi Lê Dương Bảo Lâm có con trai út là Ku Phin, nam diễn viên hài cho hay đó không phải là lý do. Điều trớ trêu hơn nữa là Lê Dương Bảo Lâm phải đứng giữa mẹ đẻ và mẹ vợ khi 2 bên không chịu nhìn mặt nhau.

'Mẹ vợ và mẹ ruột cũng không hòa thuận với nhau, 2 bên không nói chuyện, mà em lại ở rể ở nhà ba mẹ vợ, em đứng giữa 4 dòng nước. Suốt 8-9 năm trời không nói chuyện và không lên nhà nhau luôn, đau khổ lắm. Rồi khi mẹ vợ bệnh, 2 bên mới biết quý trọng, vỡ ra là phải yêu thương nhau. Từ lúc quán sinh tố mở ra cũng là 1 cầu nối 2 bên gia đình. Hiện tại gia đình giờ vui vẻ hạnh phúc, sống trọn đời bên nhau' - Lê Dương Bảo Lâm thật thà bộc bạch.

Nghe những chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang dành lời khen cho tình cảm chân thành của đàn em đối với các thành viên trong gia đình, nếu không thì đã không thể kết nối được các thành viên lại với nhau.

'Do em mà ra hết, ý anh là do sự yêu thương và chân thành của em với 2 bên. 1 người chồng mà không có sự chân thành với 2 bên thì không bao giờ kết nối được gia đình' - Trường Giang nói.

Gần đây, khi tham gia cuộc trò chuyện với siêu mẫu Minh Tú, Lê Dương Bảo Lâm cũng gây chú ý khi chia sẻ về sự thay đổi, trưởng thành của anh. Trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là sau sự ra đi của mẹ vợ do căn bệnh ung thư, Lê Dương Bảo Lâm nhận ra thêm nhiều giá trị quan trọng trong cuộc sống của mình, nam diễn viên thấy trân trọng gia đình mình hơn.

'Tôi ít đi chơi với bạn bè, lúc nào cũng gia đình vì tuổi này tôi trân trọng gia đình, trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau, đối với gia đình khác không sao, đối với gia đình tôi từng ngày bên nhau là điều hạnh phúc' - ông bố 34 tuổi tâm sự.

