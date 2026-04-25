Quỳnh Lương lên tiếng tình trạng hôn nhân hiện tại với chồng thiếu gia

Sau khi gặp nhau ở chương trình hẹn hò, Quỳnh Lương và Nguyễn Tiến Phát nên duyên vợ chồng. Hậu đám cưới, cả hai sinh sống tại quê của Tiến Phát. Cặp đôi chào đón nhóc tỳ vào năm 2025, kể từ đó Quỳnh Lương hạn chế hoạt động để lui về chăm con, bán hàng online. Tiến Phát điều hành một khu resort rộng 12.000m2 ở miền Tây, cả gia đình nữ diễn viên cũng sống tại đây. Mới đây, Quỳnh Lương đăng clip giới thiệu cơ ngơi thì bị nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng thiếu gia Tiến Phát ngày càng "tụt dốc" nhan sắc, ăn diện không còn chỉn chu như trước.

Hình ảnh mới nhất của thiếu gia Tiến Phát gây tranh cãi

Trước nhận định này, Quỳnh Lương thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu, đồng thời khẳng định việc thay đổi lối sống là lựa chọn có chủ đích sau khi cả hai đã trải qua đủ trải nghiệm. Theo cô, thay vì chạy theo những thú vui nhất thời, vợ chồng cô hiện tại tập trung xây dựng sự nghiệp, ổn định tài chính và chăm lo cho gia đình. Đặc biệt, nữ diễn viên cũng lên tiếng về tin đồn “kiểm soát chồng”. Cô phủ nhận hoàn toàn và cho rằng không ai có thể giữ hay kiểm soát người khác nếu họ thực sự muốn rời đi. Với Quỳnh Lương, mỗi người đều có sự tự chủ nhất định trong cuộc sống, và việc thay đổi không đồng nghĩa với việc bị ràng buộc. Nói về vấn đề tài chính, cô cho biết nguồn thu hiện tại được ưu tiên cho công việc và gia đình thay vì chi tiêu cho các hoạt động vui chơi như trước.

Nói về tình trạng hôn nhân hiện tại, Quỳnh Lương nhấn mạnh: "Chồng em tuyệt vời. 2 đứa đang rất yêu nhau".

Quỳnh Lương cho biết không kiểm soát chồng, cả hai đang có cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc

Quỳnh Lương bức xúc phản pháo về những ý kiến tiêu cực: "Kiểm soát tiền bạc, kiểm soát cuộc sống? Tưởng xích cái chân chồng em lại cấm cản không bằng ấy. Đã muốn đi thì trời đánh thánh vật được thôi chứ người nào cản được mà bảo kiểm soát? Tiền kiếm còn đầu tư làm ăn, lo lắng nuôi gia đình.Giờ quan tâm sao nữa? Đưa tiền chồng em đi ăn chơi mới là quan tâm hay gì trời, chồng em đang làm lại giật đồ lại bảo 'Anh ơi đừng làm nữa, anh đi chơi đi, chơi như ngày xưa đi' à?

Chồng em hiện tại là 6 giờ sáng đến 6 giờ tối làm ngoài vườn, 7 - 10 giờ là lo soạn công việc cho gần chục con người ngày mai làm tiếp. Vừa lo quản lí, vừa lo ý tưởng, lo sắp xếp, lo dọn dẹp luôn. Cả cái khumình tay ông ấy xây dựng chứ ai giúp đâu mà bảo 'bất cần'. Cái mà chồng em không còn quan tâm nữa là vẻ bề ngoài, kiểu gì quá nhiều thời gian làm việc không còn thời gian làm cái khác á. Nó không đơn giản là bản thân chồng em nữa là cả 1 gia đình, sống tốt thì cả nhà được nhờ, sống tệ cả gia đình ê cả mặt đó ạ".

Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều lần suýt không nhận ra chồng, dù làm chủ nhưng việc gì cũng tự làm đến người dính đầy sình bùn

Quỳnh Lương cho biết chồng không còn chú ý quá nhiều về vẻ bề ngoài như trước

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Quỳnh Lương

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, cô từng là mẫu ảnh, người mẫu lookbook có lượng theo dõi ổn định trên mạng xã hội nhờ gương mặt sắc, thần thái lạnh và phong cách trưởng thành. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Quỳnh Lương dần ghi dấu ấn qua các dự án phim truyền hình giờ vàng. Cô thường được giao những vai có số phận nhiều va đập, nội tâm phức tạp, dễ tạo tranh luận.

Song song với sự nghiệp, đời tư của Quỳnh Lương cũng từng là tâm điểm chú ý. Quỳnh Lương công khai làm mẹ đơn thân khi mới 19 tuổi. Sau khi trở thành nữ chính của chương trình Người ấy là ai?, Quỳnh Lương nên duyên với thiếu gia quê Trà Vinh. Khi Quỳnh Lương thông báo kết hôn, điều khiến dư luận chú ý không nằm ở quy mô tiệc cưới hay váy áo, mà ở quan điểm cưới hỏi không sính lễ.

Cặp đôi nên duyên sau khi gặp gỡ ở Người ấy là ai

Trước những tranh luận đó, Quỳnh Lương giữ thái độ khá dứt khoát. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Quỳnh Lương từng lên tiếng: "Đây là quyết định của Quỳnh. Gia đình Quỳnh cũng không phải gọi là có điều kiện, chỉ là đi làm chăm chỉ và có kinh tế thôi. Ba mẹ Quỳnh muốn cho trên những gì họ có, còn nhà Phát thì nhiều lần hỏi Quỳnh thích gì để đi mua. Nhưng mà Quỳnh cảm thấy mình đang không thiếu thứ gì nên từ chối luôn. Ba mẹ chồng có cho Quỳnh một khoản tiền để tổ chức lễ cưới thôi, chứ sính lễ thì tôi không nhận. Chúng tôi đều là những người không quan trọng chuyện vật chất, tài sản. Năm ngoái, do ba mẹ anh Phát nói quá nên tôi mới nhận mảnh đất đó chứ cơ bản tôi không quá bận tâm tài sản. Trước hôm lễ cưới diễn ra, mẹ vẫn hỏi tôi có muốn nhận sính lễ không thì tôi vẫn trả lời là không nhận".

Cả hai đã tổ chức lễ cưới không sính lễ

Sau khi kết hôn, Quỳnh Lương gần như giảm hẳn việc chia sẻ đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên chủ yếu đăng tải hình ảnh đời thường, công việc hoặc những khoảnh khắc xoay quanh các con. Quỳnh Lương. Song song với việc chăm sóc con, Quỳnh Lương vẫn duy trì bán hàng online. Đây không phải công việc mới với nữ diễn viên, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó cho thấy rõ lựa chọn sống thực tế và chủ động tài chính của cô. Quỳnh Lương từng nhiều lần chia sẻ quan điểm không ngại kinh doanh, miễn là lao động nghiêm túc và tự nuôi sống bản thân.

Chồng Quỳnh Lương không hoạt động trong giới giải trí, là doanh nhân. Gần đây, Quỳnh Lương cho biết anh vừa mở thêm một khu resort nghỉ dưỡng, thu hút sự chú ý bởi quy mô và phong cách sang trọng. Cuộc sống hôn nhân của Quỳnh Lương hiện tại được nhận xét là êm đềm, ít sóng gió. Không xuất hiện dày đặc cùng nhau trước truyền thông, không phát ngôn gây chú ý, cặp đôi chọn cách tận hưởng đời sống riêng tư, đúng với tinh thần mà nữ diễn viên từng chia sẻ: sống cho hiện tại và cho gia đình nhỏ.

Khi được hỏi cuộc sống khi làm dâu miền Tây, Quỳnh Lương nói: " Mình đang sống chung với bố mẹ chồng nhưng thoải mái lắm, vì bố mẹ chồng mình rất tâm lý. Ba mẹ cũng không can thiệp vào chuyện chăm con, hay làm việc của hai vợ chồng. Kiểu các con, cháu thích làm gì thì làm. Để cho các con được tự do, thoải mái. Tất nhiên, vợ chồng trẻ cũng có lúc lời ra tiếng vào, nhưng ba mẹ rất tâm lý, không can thiệp gì cả".

Quỳnh Lương sống trong nhà vườn rộng 12.000m2 ở Vĩnh Long

Nữ diễn viên chủ yếu dành thời gian chăm con

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới