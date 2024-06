Quyền Leo Daily bị phốt "tưng bừng" vì tặng máy tính bảng "không dùng được", thương hiệu lạ mà lại còn đời cũ, thực hư thế nào?

Thời gian qua, cái tên Quyền Leo Daily (Lã Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh - thường gọi là Leo) đã trở thành cái tên gây chú ý nhất nhì MXH với những phiên livestream có doanh thu lên đến cả trăm tỷ đồng. Mỗi phiên livestream rầm rộ luôn là chủ đề khiến cư dân mạng quan tâm và từ đó cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Trước khi phiên livestream 150 tỷ diễn ra, Quyền Leo Daily thông báo sẽ tặng xe hơi, 100 máy tính bảng người xem livestream, tương tác

Mới đây, Quyền Leo Daily tiếp tục được cư dân mạng gọi tên khi một nữ TikToker đăng tải video "bóc phốt" quà tặng của vợ chồng Quyền Leo Daily là chiếc máy tính bảng không thể dùng được. Cô cho biết mình nhận được chiếc máy tính bảng là nhờ việc làm clip về phiên livestream 150 tỷ hiện đang diễn ra. Ngay bên dưới, cư dân mạng cũng có rất nhiều bình luận xung quanh chủ đề này.

Your browser does not support the video tag.

Video nữ TikToker háo hức nhận quà là máy tính bảng từ Quyền Leo Daily

Your browser does not support the video tag.

Chỉ vài ngày sau, một clip bóc phốt máy tính bảng nhà Quyền Leo Daily tặng "không dùng được" được nữ TikToker này đăng tải

Cụ thể, nữ TikToker có nickname @trangxinh12344 đã chia sẻ một video quay cận cảnh chiếc máy tính bảng được gia đình Quyền Leo tặng và cho biết thiết bị này liên tục gặp hiện tượng giật lag, đơ máy và không chạy mượt như bình thường. Các chức năng cảm ứng cơ bản trên máy tính bảng này hoạt động rất kém mà theo như chính cô nàng chia sẻ thì nó "không dùng được". Cô cho biết mình nhận được chiếc máy tính bảng là nhờ việc làm clip về phiên livestream 150 tỷ hiện đang diễn ra.

Ngay bên dưới bài đăng của nữ TikToker, cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến:

- Đã không tặng thì thôi, tặng thì phải chọn thứ tử tế một chút. Như thế này mất uy tín chứ được gì đâu.

- Nên vui mừng vì chỉ trúng máy tính bảng thôi, chứ lỡ trúng ô tô mà không chạy được mới khổ.

- Máy tính bảng từ thời nhà Minh, đừng hy vọng gì nhiều.

- Phiên live trăm tỷ tặng quà chán quá vậy.

- Hàng tặng thì đừng mong chờ gì.

Theo chia sẻ, chiếc máy tính bảng này cực kỳ đơ, giật lag và không sử dụng được bình thường

Trong video nhận quà trước đó được cô đăng tải ở một tài khoản TikTok cá nhân khác thì chiếc máy tính bảng mà Quyền Leo Daily tặng là mẫu Alcatel 3T10. Được biết, đây là một mẫu máy tính bảng được ra mắt năm 2019 bởi thương hiệu Alcatel - thương hiệu đồ điện tử giá rẻ của Pháp. Đây là một thương hiệu có nhiều sản sản phẩm công nghệ bao gồm smartphone, máy tính bảng, điện thoại phổ thông với ưu điểm là giá rẻ, tầm trung nhưng sản phẩm thường không mạnh mẽ, ít có mẫu mã cao cấp.

Về mẫu Alcatel 3T10 có bộ nhớ tối thiểu 16GB, giá bán khi ra mắt là 9,499 rupee (khoảng 2,8 triệu đồng). Với việc đã ra mắt cách đây tận 5 năm, mẫu máy tính bảng giá rẻ này hiện đã ngừng sản xuất.

Hiện tại, mức giá bán mẫu máy tính bảng Alcatel 3T10 tại một số nơi trên thị trường chưa đến 1 triệu đồng/ thiết bị.

Hình ảnh nữ TikToker unbox mẫu máy tính bảng được Quyền Leo Daily tặng

Về mẫu Alcatel 3T10, các thông số của chiếc máy tính bảng này có thông số cực kỳ khiêm tốn như bộ nhớ 16GB, RAM 2GB hay chipset MediaTek MT8766 4 nhân 2.0GHz. So với các thiết bị máy tính bảng hay smartphone hiện nay thì có thể nhận định mẫu máy tính bảng này đã lỗi thời khi thuộc dòng máy giá rẻ và đã được ra mắt hơn 5 năm.

Tác giả: KV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn