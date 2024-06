Ngủ 1 đêm dậy, ăn trưa, vẫn thấy Quyền Leo Daily đang livestream: Chính chủ đã thừa nhận thất bại với con số 150 tỷ?

Sau nhiều phiên live thành công với doanh thu "gây sốc" như 75 tỷ, 100 tỷ, TikToker Quyền Leo Daily tiếp tục tổ chức một mega live với mục tiêu về số 150 tỷ đồng. Theo poster quảng cáo, phiên live diễn ra từ 10h sáng 5/6 đến 24h. Ngoài ra, cặp đôi còn chơi lớn khi tuyên bố tặng ô tô, điện thoại,... cho khách hàng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã tròn 1 ngày, phiên livestream vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong hơn 24h vừa qua, Quyền Leo Daily vẫn livestream liên tục không ngừng nghỉ, khiến dân tình bất ngờ vì: "Ngủ dậy vẫn thấy đang livestream".

Livestream của Quyền Leo Daily vẫn diễn ra xuyên suốt hơn 24h qua

Tới 11h ngày 6/6 vợ chồng Quyền Leo Daily mới xuất hiện trở lại trên phiên live

Đáng chú ý, khi mới bắt đầu phiên live, Quyền Leo Daily đã thiết kế hẳn một bộ nhận diện, nhấn mạnh vào mục tiêu đạt 150 tỷ. Bên cạnh đó còn cập nhật bảng đếm doanh thu ngay trên màn hình để netizen theo dõi. Song, số doanh thu gần nhất mà cặp đôi công khai là 50 tỷ đồng vào khoảng 22h tối 5/6. Từ đó cho đến hiện tại, Quyền Leo Daily không thông báo thêm về số doanh thu đã đạt được và cũng tắt luôn bảng đếm trên màn hình.

Không những vậy, một số người theo dõi livestream trong các khung giờ đêm và sáng sớm cho hay thời điểm này chỉ còn các nhãn hàng tự tư vấn và chốt đơn, không có sự xuất hiện của vợ chồng Quyền Leo Daily. Bên cạnh đó, vì thời gian livestream kéo dài, các sản phẩm bị cho là "bán đi bán lại", không có những mặt hàng mới nên số lượng mắt xem của Quyền Leo Daily tụt hẳn. Có thời điểm chưa đạt được 10k mắt xem.

Nhiều người cho hay, không biết hiện tại số doanh thu đã đạt được bao nhiêu và đến khi nào thì cặp đôi về số 150 tỷ đồng?

So sánh ngày 5/6 và 6/6: Cặp đôi tắt màn hình đếm số doanh thu, lượng mắt xem tụt rõ rệt, tâm trạng của Quyền Leo Daily cũng không còn quá vui vẻ

22h tối 5/6, cặp đôi đạt 50 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Quyền Leo Daily nói về số doanh thu 150 tỷ đồng sau hơn 24h livestream

Song mới đây nhất, khi vợ chồng Quyền Leo Daily trở lại livestream, cặp đôi đã có những chia sẻ nhanh đến khách hàng. Cặp đôi cho biết con số 150 tỷ thực sự rất khó và đang cố gắng hết mình trong ngày hôm nay để về số nhiều nhất có thể.

Ngoài ra, nhà Quyền Leo Daily cũng mong mọi người không nhất thiết quan tâm con số 150 hay bao nhiêu mà quan trọng là săn được deal hời. Chính chủ phiên live cũng đã từ bỏ con số mình đặt ra ban đầu, đây có phải là gián tiếp thừa nhận thất bại?

Ngoài ra, cặp đôi cũng lướt máy qua bảng doanh thu thì hiện tại con số đang là hơn 61 tỷ đồng. So với 2 phiên live chấn động lần trước, Quyền Leo Daily không những không giữ vững được kỷ lục mà còn "tụt hạng" thấy rõ.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn