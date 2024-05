Quảng Trị: Dự án kè sông chưa bàn giao đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy

Hồ sơ PV TC Đời sống và Pháp luật có được, công trình “Kè chống xói lở bờ sông Vĩnh Định đoạn hạ lưu cống An Tiêm đến cầu Ba Bến, phường 2, TX Quảng Trị thuộc gói thầu xây lăp 03 “Xây lắp kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn các huyện Gio Linh, Cam Lộ và TX Quảng Trị”. Gói thầu trên có giá hơn 41 tỷ đồng do Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa thi công.

Một đoạn nứt gãy dài trên đỉnh kè

Riêng công trình “Kè chống xói lở bờ sông Vĩnh Định đoạn hạ lưu cống An Tiêm đến cầu Ba Bến, phường 2, TX Quảng Trị” có giá trị xây lắp hơn 7 tỷ đồng, thời điểm hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2024.

Mặc dù chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng nhưng nhiều đoạn bề mặt dự án đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy, có dấu hiệu sụt lún nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Những vết nứt chằng chịt trên đỉnh kè

Trong đó, vết nứt dài nhất có chiều dài gần 10m chạy dọc đỉnh bờ kè, vị trí rộng nhất khoảng 3cm; có đoạn bị sụt lún so với bề mặt kè. Điều này khiến người dân trong khu vực lo ngại về chất lượng của chính công trình được thực hiện nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho họ.

Từ ghi nhận thực tế, PV đã chuyển thông tin đến lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Vết nứt lớn nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng công trình

Qua trao đổi tại buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hợp Nhất – Phó Phòng QLDA Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị) thừa nhận đơn vị đã nắm được nội dung phóng viên phản ánh. Đồng thời cho biết hiện dự án đang trong quá trình thi công chưa bàn giao. Theo ông Nhất, sau khi phát hiện đoạn kè bị nứt, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tiến hành khắc phục trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Công trình “Kè chống xói lở bờ sông Vĩnh Định đoạn hạ lưu cống An Tiêm đến cầu Ba Bến, phường 2, TX Quảng Trị” được triển khai nhằm mục tiêu chống sạt lở bờ sông, phòng tránh thiệt hại về tài sản, tính mạng con người do sạt lở bờ sông gây ra; đảm bảo an toàn thoát lũ, đảm bảo giao thông đường thủy.

Tuy nhiên việc công trình chưa bàn giao đã xuất hiện hư hỏng khiến người dân không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi về chất lượng công trình cũng như trách nhiệm của đơn vị thi công dự án này.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn