Gia đình có công nhân tử vong khi vệ sinh silo xi măng được hỗ trợ hơn 650 triệu đồng

Mỗi gia đình được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng ngay sau thời điểm xảy ra tai nạn để lo mai táng cho 3 công nhân và 600 triệu đồng còn lại được hỗ trợ sau Tết Nguyễn đấn Ất Tỵ. “Đây là thể hiện trách nhiệm, tình cảm của công ty đối với công nhân của mình khi không may gặp tai nạn”, ông Hoàng Mạnh Khởi, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 thông tin thêm.

Đại diện Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 trao tiền hỗ trợ cho gia đình có công nhân tử vong.

Trước đó, vào lúc 15h15 ngày 24/1/2024, công nhân Nguyễn Hữu Nga và Trần Văn Huyền đi làm K2, được xưởng giao nhiệm vụ thay vải máng khí động tại nhà máy Xi măng Sông Lam 2 thuộc xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Còn Thái Bá Minh đã kết thúc ca vào lúc 14h cùng ngày. Trong quá trình vào làm thì bị tụt xi, khiến 3 nạn nhân bị vùi lấp.

Mặc dù được nhiều người nỗ lực tham gia cứu hộ nhưng do bị ngạt khí và vùi lấp khiến 3 công nhân gồm: Nguyễn Hữu Nga sinh ngày 15/7/1976, Trần Văn Huyền 26/06/1970 cùng trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và nạn nhân Thái Bá Minh, sinh ngày 10/03/1971, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). đã tử vong tại chỗ.

