Quảng Bình: Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Duy Linh vì trốn thuế

Công an Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” được quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ Luật Hình sự và khởi tố bị can đối với Phan Thị Hồng Thuận (SN 1981), là giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Duy Linh, có địa chỉ tại TDP Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Cơ quan chức năng ở Quảng Bình đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hồng Thuận.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong các năm 2019 và 2020, Công ty TNHH Thương mại vận tải Duy Linh do Thuận làm giám đốc đã mua trái phép 8 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế VAT và giảm trừ doanh thu để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình công ty hoạt động, do Thuận mua hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo nên để hợp thức hóa dịch vụ mua vào và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, Phan Thị Hồng Thuận đã mua 8 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH XDTH Tân Xuân với tổng giá trị tiền hàng hoá 1,6 tỷ đồng để trốn thuế VAT là hơn 160 triệu đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn