Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Năm 2024, mặc dù có nhiều yếu tố không thuận lợi do tình hình thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp... song Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Chỉ lệnh, Mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và tình hình thực tiễn của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tá Phạm Văn Đông – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 4 kiểm tra công tác sắp xếp vũ khí trang bị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu

Nổi bật là: Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất khác; lãnh đạo, chỉ đạo 07 huyện, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn. Cùng với đó, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai kế hoạch, lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh; huy động hơn 800 bộ đội thường trực và Dân quân tự vệ tham gia dự án đường điện 500KV mạch 3 qua địa bàn tỉnh, được Chính phủ biểu dương. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chất lượng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện, công tác giao nhận quân, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt bảo đảm Hậu cần - Kỹ thuật được nâng lên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng với các lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên tinh thần kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, đoàn công tác đã phân công chặt chẽ từng bộ phận và tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật.

Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra

Qua thực tế kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện Quỳ Châu; Quỳ Hợp; Tương Dương và Con Cuông, Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; phối hợp với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2025; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các bước gọi công dân nhập ngũ theo đúng luật bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tiếp tục tham mưu quy hoạch căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, công trình chiến đấu; duy trì có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong các nhiệm vụ. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; làm tốt công tác chuẩn bị đón nhân danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cao chất lượng bảo đảm Hậu cần - Kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; Bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị cũng như phương tiện kỹ thuật để triển khai các nhiệm vụ tốt nhất.

