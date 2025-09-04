Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nghỉ hưu

Ông Đào Minh Tú

Ngày 3/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đã ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10.

Ông Đào Minh Tú sinh ngày 14/6/1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc NHNN lần đầu vào tháng 5/2012. Trước đó, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng. Ông được bổ nhiệm lại chức vụ Phó thống đốc NHNN vào tháng 5/2017 và tháng 5/2022.

Đến thời điểm hiện tại, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã có hơn 35 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn