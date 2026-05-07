Phim Việt 16+ lỗ hàng chục tỷ, NSX xin lỗi và nhận 'thất bại đau đớn'

Tối 6/5, thông qua trang cá nhân, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì doanh thu gây thất vọng. Cô cho biết "đây là thất bại đau đớn với bộ phim yêu thích và cần nhiều thời gian để chấp nhận".

"Bài đăng này là một lời xin lỗi đến tất cả nhà đầu tư và đồng đội vì đã tin tưởng mình. Đây có lẽ là bài học lớn nhất về hành trình làm phim của bản thân về chiến lược, về câu chuyện, về khán giả và sự kết nối. Thôi thì mỗi bộ phim đều có số phận của chính nó, khi chưa thể gặt hái thành công thì nhận được những bài học đắt giá cũng đã là món quà", Hằng Trịnh chia sẻ.

Nhà sản xuất bày tỏ cảm ơn tới đạo diễn Oscar Dương, dàn diễn viên, ê-kíp và đối tác của dự án. "Bẫy tiền sẽ mãi là một ngọn lửa ấm trong tim, nhắc nhở bản thân về những sai lầm đã mắc phải, để hành trình tiếp theo được bùng cháy và thăng hoa nhất", cô nói.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền. Ảnh: NSX.

Trước đó, Oscar Dương cho biết anh rất buồn khi dự án có doanh thu kém kỳ vọng và phải rời rạp sớm. Dù vậy, Oscar Dương không từ bỏ niềm tin của anh với điện ảnh và vai trò đạo diễn/biên kịch đang theo đuổi.

"Phim tạo được một chút thảo luận dù không đủ nhiều để tạo nên 'làn sóng' tranh luận, có nhiều review chê phim rất dở, ngược lại cũng có review khen phim rất hay. Có người chê phim khó hiểu nhưng cũng có người đã nín thở hồi hộp và dồn nén đến mức bật khóc trên đường chạy xe về vì nhìn thấy chính mình bên trong câu chuyện của Thức và Tâm", Oscar Dương chia sẻ và nói thêm rằng không muốn xin lỗi một cách "văn mẫu".

Người cầm trịch Bẫy tiền chia sẻ những người chịu tổn thất lớn nhất trong dự án này là nhà sản xuất, đầu tư phim. Đạo diễn cũng cảm ơn dàn cast gồm Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải… khi đã đặt niềm tin vào anh.

"Với ê-kíp sản xuất, tôi mong rằng sẽ có thể cùng đồng hành với họ, để tiếp tục chứng minh nỗ lực ghi nhận những đóng góp từ khán giả để hoàn thiện rồi sẽ có được kết quả xứng đáng. Riêng với diễn viên trong phim, hy vọng khán giả vẫn sẽ luôn mở lòng đón nhận, yêu thương các bạn ngày một nhiều hơn và những cơ hội tiếp theo sẽ đến, giúp các bạn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong tương lai rất gần", anh bày tỏ.

Bẫy tiền có hành trình khá trắc trở ở rạp Việt. Phim từng ấn định lịch ra mắt vào tháng 11/2025, trước khi đột ngột thông báo dời lịch chiếu với lý do chỉnh sửa nội dung, dù đã tổ chức buổi họp báo ra mắt truyền thông, báo chí.

Trở lại rạp từ 8/4, Bẫy tiền chưa thu hút được nhiều sự quan tâm. Phim khá ít suất chiếu ngay từ tuần mở màn, hạn chế cơ hội tiếp cận khán giả. Những ngày cuối, tác phẩm gắn nhãn 16+ có Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng đóng chính chìm dưới bảng tổng sắp phòng vé, tốc độ kiếm tiền nhỏ giọt. Phim rời rạp với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng , được cho là gây thua lỗ hàng chục tỷ đồng cho nhà sản xuất.

Tác giả: An Nhi

