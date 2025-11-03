Phim Việt lạm dụng cảnh sex ế vé

Phòng vé tuần qua có nhiều xáo trộn khi loạt phim Việt mới gồm Cải mả, Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai xuất hiện. Trong ngày đầu tiên chào sân, Cải mả bất ngờ vươn lên vị trí top 1 phòng vé. Những ngày sau đó, ở một vài thời điểm, phim lại bị dẫn trước bởi Cục vàng của ngoại - đối thủ đồng hương đã công chiếu trước nửa tháng.

Song khép lại phòng vé tuần qua, Cải mả vẫn về đích ở vị trí quán quân. Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy tác phẩm dán nhãn 16+ thu 8,5 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, với khoảng 100.000 vé bán ra trên 5.000 suất chiếu. Đây không phải thành tích ấn tượng so với mặt bằng phim Việt năm 2025. Điều này có thể lý giải do thể loại kinh dị thoái trào ở rạp Việt. Ngoài ra, những ồn ào xoay quanh nữ chính khiến tác phẩm bị một bộ phận khán giả quay lưng ngay trước thềm ra mắt.

Song thực tế, bộ phim có Thiên An lại gây bất ngờ với khâu sản xuất khá chỉn chu, có ý tưởng tốt, triển khai hợp lý. Các yếu tố tâm linh được khai thác công phu, thậm chí có thể coi là nổi bật so với mặt bằng phim Việt cùng thể loại. Đáng tiếc, Cải mả vẫn còn một số điểm hạn chế ở diễn xuất, kỹ xảo, câu chuyện ở hồi sau cũng mắc lỗi.

Bịt mắt bắt nai thu mở màn chưa đầy 400 triệu đồng.

Sau khi bị Cải mả truất ngôi, Cục vàng của ngoại xếp ở vị trí top 2 phòng vé tuần qua. Bộ phim gia đình có Hồng Đào, Việt Hương dắt túi gần 7 tỷ đồng, với hơn 70.000 vé đã bán. Tới hiện tại, tổng doanh thu Cục vàng của ngoại theo ghi nhận là 74 tỷ đồng. Phim gần như không có cơ hội chạm tay tới cột mốc phòng vé trăm tỷ.

Trong khi, hai phim Việt khác ra mắt tuần qua là Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai thành tích khá làng nhàng. Phá đám: Sinh nhật mẹ mở màn với doanh thu 3,2 tỷ đồng. Trong khi Bịt mắt bắt nai chỉ dắt túi chưa đầy 400 triệu đồng - con số thảm họa. Nhiều khả năng, đây sẽ là phim Việt tiếp theo trong năm 2025 chịu cảnh thua lỗ. Đứa con tinh thần của đạo diễn Hoàng Thơ còn đang gây tranh cãi vì kịch bản phi lý, ngô nghê, lạm dụng cảnh sex để câu kéo khán giả một cách lố bịch.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục đón một loạt dự án mới trình làng, với thể loại kinh dị chiếm ưu thế. Hai phim Việt Thai chiêu tài và Trái tim què quặt là ẩn số khó đoán. Ngoài ra, một bom tấn Hollywood thể loại hành động, phiêu lưu là Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc cũng trình làng, khiến cuộc cạnh tranh phòng vé càng thêm gay gắt.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn