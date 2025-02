Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168

Hình ảnh đàn trâu đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một người về hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Clip đàn trâu đi vào cao tốc: Người đàn ông chăn thả trâu bị xử phạt theo nghị định 168

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip một đàn trâu khoảng 20 con đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sự việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đàn trâu đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tại km124+800m thuộc địa phận thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Qua nắm bắt, lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường, đưa đàn trâu ra khỏi đường cao tốc và xác minh ông T.V.L. trú tại thị xã Việt Yên là chủ đàn trâu trên.

Ông T.V.L. khai nhận có thả trâu tại khu ruộng gần đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, sau đó vào nhà người thân chơi.

Do không chú ý chăn dắt, đàn trâu đã tự đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cơ quan chức năng xác định mức phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng theo quy định tại điều 11, nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cho biết hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Phòng đề nghị người dân khi chăn thả gia súc, vật nuôi phải chú ý không để gia súc, vật nuôi đi trên đường bộ.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ