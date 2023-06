Phát hiện thi thể bé trai mất một chân cạnh lô cao su

Lực lượng chức năng Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai mất một chân - Ảnh: AN BÌNH

Tối 13-6, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra vụ bé trai sơ sinh chết trên đường bê tông cạnh lô cao su.

Thi thể bé trai mất một chân nằm bên đường cạnh lô cao su ở Bình Phước

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân địa phương đi chăn bò ở khu vực lô cao su thuộc ấp 6 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) phát hiện thi thể một bé sơ sinh. Sau đó, người này báo cho người dân gần đó cùng đến kiểm tra.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân là một bé trai sơ sinh nằm trên đường bê tông cạnh lô cao su. Trên người bé trai dính nhiều đất, một bên chân phải mất gần hết. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Lộc Ninh đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: A.Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ