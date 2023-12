Phát hiện người phụ nữ mang thai 4 tháng tử vong ở chung cư

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chung cư Linh Tây - nơi xảy ra vụ việc.

Trưa 17-12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ một phụ nữ mang thai chết bất thường tại một chung cư.

Nạn nhân được phát hiện ở lầu 4 chung cư.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ, người dân sống ở chung cư Linh Tây, đường D1, phường Linh Tây, TP Thủ Đức nghe tiếng động mạnh tại tầng 4, block B.

Họ đến thì thấy một phụ nữ nằm bất động nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an TP Thủ Đức và lực lượng y tế đến nơi thì xác định người phụ nữ đã tử vong. Sau đó trích xuất camera an ninh làm rõ.

Nạn nhân là chị H.L.P (39 tuổi, quê tỉnh Long An). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chị P. sống cùng chồng và con tại tầng 17 của chung cư, chị đang mang thai tháng thứ 4.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động