Phát hiện hoạt động mại dâm, kích dục ở cơ sở massage

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc mua bán dâm, massage kích dục tại cơ sở massage. (Ảnh: CATP Ninh Bình)

Trước đó, tối 13/10, Công an TP. Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage Bảo An (có địa chỉ tại số 52, đường Hoàng Quốc Việt, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) do Trần Thị Quyên (SN 1985, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) làm chủ và Hoàng Xuân Anh (SN 1993, trú tại phường Quảng Cát, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 405, 5 đôi nam nữ khác đang có hành vi massage kích dục ở 5 phòng của cơ sở massage.

Hiện, Công an TP. Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

