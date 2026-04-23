Phát hiện bé gái tử vong dưới hồ sinh thái

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một số người đi tập thể dục gần khu vực hồ sinh thái khu dân cư 577 phát hiện thi thể một bé gái nằm dưới bờ hồ nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ sự việc.



Danh tính nạn nhân được xác định là em N.Q.C (15 tuổi), trú tại phường Trương Quang Trọng. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo.

Theo người dân địa phương, em C. có biểu hiện bệnh lý tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nhặt ve chai trên các tuyến đường để mưu sinh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Hà

Nguồn tin: congly.vn