Phát hiện bé gái sơ sinh trong túi ni lông, thi thể có 2 vết thương

Căn nhà nơi phát hiện thi thể bé gái nghi bị sát hại - Ảnh: Đ.T.

Ngày 2-10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ nghi án bé gái sơ sinh bị sát hại, thi thể được để bên trong túi ni lông đặt tại một phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người thuê phòng ở một nhà trọ trong hẻm 246 đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh phát hiện một túi ni lông trong nhà nghi có thi thể trẻ em nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường 24 nhanh chóng cử cán bộ đến địa chỉ trên để xác minh. Tại lầu 1 căn nhà, công an ghi nhận 1 túi ni lông đen đặt trước cửa nhà tắm, nghi ngờ có thi thể bên trong.

Phát hiện sự việc bất thường, Công an phường liền báo cáo Công an quận xuống khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi đen có chứa thi thể của một bé gái sơ sinh, trên thi thể có 2 vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Một nguồn tin cho hay hiện công an vẫn đang đấu tranh, lấy lời khai với một phụ nữ trẻ tuổi được cho là mẹ của bé để điều tra, làm rõ.

Tác giả: ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ