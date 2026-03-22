Phẫn nộ "thầy L" PT lạm dụng hình ảnh gái xinh "viết kịch bản" xuyên tạc, tư duy lệch lạc núp bóng chuyên gia

Thay vì dùng kiến thức chuyên môn để lan tỏa giá trị, nhân vật này lại chọn cách lấy hình ảnh của các nữ gymer, tự ý thêu dệt kịch bản xuyên tạc, phản cảm nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư mà còn bộc lộ một tư duy lệch lạc, coi thường phụ nữ và chà đạp lên đạo đức nghề nghiệp.

Chiêu trò "kịch bản" rẻ tiền và sự xúc phạm nhân phẩm

Sự việc bắt nguồn từ việc "thầy L" đăng tải hình ảnh so sánh "trước và sau" của nữ khách hàng. Thay vì là những ca lột xác về hình thể chuyên môn, nhân vật này lại lồng ghép vào đó những kịch bản mang tính gợi dục, xuyên tạc về mối quan hệ giữa PT và học viên.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là tấm hình chế giễu, ám chỉ việc tập luyện với PT sẽ dẫn đến những kết quả "nhạy cảm" như mang thai hoặc các mối quan hệ bất chính. Việc sử dụng hình ảnh một cô gái nỗ lực tập luyện vốn là một hình ảnh đẹp và tích cực rồi bóp méo nó thành một nội dung dung tục là một sự xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm của phái đẹp. Đây có thể xem phim là một hành vi quấy rối có chủ đích.

Việc tự ý sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa có sự đồng ý, lại còn sử dụng với mục đích bôi nhọ hoặc xuyên tạc, là hành vi vi phạm pháp luật rõ rệt. Trong bình luận phản hồi, nữ chính trong ảnh đã lên tiếng yêu cầu gỡ bỏ và khẳng định sẽ can thiệp pháp lý.

Đạo đức nghề nghiệp của một PT đã đi đâu về đâu?

Danh xưng "thầy" trong nghề huấn luyện viên thể hình mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Đó là người dẫn dắt, bảo vệ và giúp học viên vượt qua những giới hạn của bản thân. Một PT chân chính phải là người bảo mật thông tin và hình ảnh cho khách hàng, tạo ra một môi trường tập luyện an toàn và lành mạnh.

Hành động của "thầy L" đã trực tiếp bôi nhọ hình ảnh của đội ngũ PT chuyên nghiệp tại Việt Nam, khiến công chúng, đặc biệt là phái nữ, có cái nhìn e dè và thiếu tin tưởng khi tìm đến huấn luyện viên cá nhân. Khi một người dạy lại có tư duy coi khách hàng là công cụ để câu view bằng những nội dung bẩn thì giá trị chuyên môn của anh ta dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là con số không. Đạo đức nghề nghiệp đã bị vứt bỏ chỉ để đổi lấy vài lượt tương tác ảo trên màn hình điện thoại.

"Thầy L" có lẽ đã không lường trước được sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng. "Gạch đá" từ dư luận, những lời cảnh cáo đanh thép từ chính chủ và sự quay lưng của những người yêu thể thao chân chính là cái kết tất yếu. Sức mạnh của cộng đồng mạng năm 2026 không chỉ dùng để tạo ra xu hướng mà còn dùng để thanh lọc những nội dung độc hại.

Việc bóc phốt, yêu cầu xin lỗi và kêu gọi tẩy chay những cá nhân có hành vi lệch lạc như "thầy L" là một hành động cần thiết để bảo vệ môi trường mạng sạch. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định đi lên bằng "scandal" hay sự bôi nhọ người khác.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới