Phẫn nộ nam sinh bị đánh tập thể vào đầu, gục xuống đường

Chiều 27-3, nam học sinh N.M.T. (17 tuổi, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai.

Video ghi lại vụ việc

Vào gần trưa cùng ngày, nam sinh 17 tuổi trên đường đi học về. Trong quá trình về lại phòng trọ (ở cùng với mẹ), em bị nhóm đối tượng thanh thiếu niên cầm gậy đánh vào đầu nhiều lần. Do bị đánh đúng điểm yếu, nam sinh gục xuống đường trong đau đớn.

Thấy vậy, nhiều người đã hỗ trợ ban đầu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Em T. nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Hòa làm rõ.

Nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động