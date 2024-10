Phá hủy an toàn khối đá 300 tấn có nguy cơ sạt lở tại thị trấn Phong Nha

Khối đá vôi khoảng 300 tấn có nguy cao bị sạt lở xuống khu dân cư và cơ quan, đơn vị ở thị trấn Phong Nha được phá hủy an toàn.

Trước đó sáng cùng ngày, dưới sự chỉ huy của Đại tá Cao Phi Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Bố Trạch, cấp ủy, chính quyền thị trấn Phong Nha đã tiến hành di dời 157 hộ dân với 750 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, cách khu vực xử lý khối đá có nguy cao bị sạt lở xuống với bán kính 500m.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành lập các chốt kiểm soát không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trong thời gian xử lý khối đá nói trên.

Lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình dùng mìn phá hủy và đưa khối đá trượt từ trên cao xuống dưới chân núi an toàn.

Bằng phương án nghiệp vụ cụ thể và sự hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình dùng mìn phá hủy và đưa khối đá trượt từ trên cao xuống dưới chân núi theo đúng phương án đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Lực lượng nghiệp vụ tiếp tục xử lý những khối đá nhỏ hơn còn sót lại phía trên núi để an toàn tuyệt đối cho nhân dân và các cơ quan, trụ sở đơn vị, tổ chức trong khu vực.

Your browser does not support the video tag.

Phá hủy khối đá vôi lớn để bảo đảm an toàn cho khu dân cư và các trụ sở cơ quan, đơn vị phía dưới chân núi ở thị trấn Phong Nha.

Sau khi xử lý xong khối đá, người dân đã quay trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.

Để phòng ngừa hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân, lãnh đạo huyện Bố Trạch chỉ đạo chính quyền thị trấn Phong Nha tiếp tục theo dõi và duy trì hàng rào bảo vệ khu vực khối đá đã được phá hủy trong thời gian tới để có phương án xử lý nếu xảy ra tình huống xấu.

Trước đó, dưới tác động của các đợt mưa lớn và thay đổi về nhiệt độ, thời tiết, từ cuối tháng 9/2024, tại khu vực núi đá vôi ở tổ dân phố Xuân Tiến xuất hiện một vị trí rạn nứt lớn khoảng 50cm, khiến cho khối đá nặng khoảng 300 tấn có nguy cơ sạt lở. Vị trí khối đá nằm ở độ cao hơn 50m, cách trụ sở Đội thuế số 2, Chi cục thuế huyện Bố Trạch 17m, cách khu tập thể Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng 30m và cách tỉnh lộ 562 khoảng 50m, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân, các trụ sở cơ quan, đơn vị và cơ sở dịch vụ du lịch.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: Báo Nhân dân