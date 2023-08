Phá chuyên án, bắt đối tượng trộm nhiều tài sản có giá trị tại siêu thị điện máy

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Phạm Trọng Long

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo về việc siêu thị điện máy T.C, tại địa bàn huyện Nghi Lộc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 06 điện thoại di động Iphone các loại, 07 máy tính xách tay, 5.000.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá khoảng hơn 130 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra vụ việc. Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, xét thấy hành vi phạm tội của đối tượng manh động, liều lĩnh, tinh vi, vụ việc xảy ra ngay tại trung tâm thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc cạnh Quốc lộ 1A, với thiệt hại tài sản lớn, gây tâm lý hoang mang bức xúc cho chủ siêu thị và quần chúng Nhân dân sau khi báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ

Vì đối tượng thực hiện vụ trộm vào đêm khuya, điều khiển phương tiện sử dụng biển số giả, chọn các góc khuất camera an ninh của siêu thị để thực hiện hành vi phạm tội nên quá trình đấu tranh ban chuyên án gặp rất nhiêu khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, sau thời gian áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi thu thập đầy đủ, tài liệu chứng cứ ngày 28/7/2023, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp Công an xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Phạm Trọng Long (sinh năm 1996), trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật 05 điện thoại di động, 05 máy tính xách tay, 01 xe mô tô và các vật chứng tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Đối tượng Phạm Trọng Long

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật và truy thu các vật chứng còn lại.

Việc phá thành công chuyên án được Nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn