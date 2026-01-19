PGS Nguyễn Hữu Huy Nhựt làm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt. Ảnh: HSU.

Sáng 19/1, Hội đồng trường Đại học Hoa Sen công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt làm hiệu trưởng nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt sinh năm 1974, tốt nghiệp tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Năm 2015, ông được công nhận chức danh phó giáo sư và được Bộ Nội vụ bổ nhiệm ngạch giảng viên cao cấp năm 2017.

Ông là nhà quản lý giáo dục và kinh tế giàu kinh nghiệm, có 30 năm gắn bó với giáo dục đại học Việt Nam. Ông được đánh giá cao ở khả năng kết nối học thuật, quản trị, phát triển con người, đặc biệt trong bối cảnh các trường đại học đang chuyển mạnh sang mô hình quản trị hiện đại và đào tạo gắn với thực tiễn.

Xuất thân và trưởng thành từ Đại học Kinh tế TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và phó hiệu trưởng UEH (giai đoạn 2015-2020).

Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Nguyễn Hoàng, phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng, phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2021).

Trước khi giữ chức hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, tháng 11/2025, ông Nhựt tham gia ban giám hiệu nhà trường với cương vị phó hiệu trưởng phụ trách.

Chia sẻ về định hướng sắp tới của Đại học Hoa Sen, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh mô hình đại học đổi mới và ứng dụng, lấy năng lực làm việc thực tiễn của sinh viên làm thước đo trung tâm.

Nhà trường sẽ tăng cường hợp tác doanh nghiệp, đưa dự án thực tế, bài toán thật của thị trường vào chương trình đào tạo; chú trọng phát triển các năng lực cốt lõi như tư duy giải quyết vấn đề, sáng tạo, làm việc đa ngành và khả năng thích ứng trong môi trường số.

Song song đó, nhà trường sẽ đầu tư cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục, không gian học tập mở, nhằm tạo môi trường để sinh viên học thật, làm thật, sáng tạo ngay trong quá trình học tập.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn