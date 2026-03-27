Sáng 27-3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh. Với số phiếu tuyệt đối, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng và Cao Văn Cường tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2-5-1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh. Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Nguyễn Hoài Anh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bình Thuận, kinh qua nhiều vị trí công tác. Đến tháng 1-2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Đến tháng 3-2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Tháng 7-2025 ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 17-9-2025, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, ông Nguyễn Hoài Anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 158.208 phiếu bầu, tương ứng 97,65%.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động