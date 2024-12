Ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân 'phân chia' gọi điện can thiệp, gây áp lực cho lãnh đạo tỉnh

Ông Lê Thanh Vân (trái) và ông Lưu Bình Nhưỡng - Ảnh: T.L.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành thể hiện ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội, cựu phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ông Lê Thanh Vân, cựu ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, cựu đại biểu Quốc hội khóa XV nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong các vụ việc.

Đáng chú ý ông Nhưỡng và ông Vân còn "bắt tay" nhau gây áp lực cho chính quyền một số địa phương để giúp đỡ doanh nghiệp nhằm hưởng lợi. Trong đó có vụ việc xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh.

"Bắt tay" gọi điện can thiệp, tác động lãnh đạo tỉnh

Theo cáo trạng, năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh có dự án cho phép doanh nghiệp thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại thị xã Đông Triều. Công ty cổ phần Trường Sinh biết việc này nên làm thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án.

Dù công ty này gửi hồ sơ đến 3 lần nhưng không được UBND tỉnh Quảng Ninh phản hồi. Do muốn đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Công ty Trường Sinh đến gặp bị can Lưu Bình Nhưỡng nhờ can thiệp, tác động đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nhưỡng khi đó là phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giúp và giới thiệu giám đốc Công ty Trường Sinh đến gặp ông Vân để cùng can thiệp, gây áp lực.

Cáo trạng thể hiện theo phân chia, ông Vân lấy danh nghĩa đại biểu Quốc hội khóa XV gọi điện cho bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong khi ông Nhưỡng gọi điện cho phó chủ tịch UBND tỉnh để cùng can thiệp cho Công ty Trường Sinh được sớm cấp phép khai thác mỏ đất.

Để mọi người biết việc đã can thiệp, khi gọi điện thoại cho bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh can thiệp, ông Vân đã bật loa ngoài cho ông Nhưỡng và lãnh đạo Công ty Trường Sinh cùng nghe.

Nhờ sự can thiệp của hai ông, ngày 17-10-2023 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt, cấp phép cho Công ty Trường Sinh được thăm dò, khai thác mỏ đất.

Nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cáo buộc quá trình can thiệp, ông Nhưỡng và ông Vân trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11-2023 đã nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp Trường Sinh. Trong đó ông Vân nhận 2 lần, tổng 60 triệu đồng. Ông Nhưỡng nhận 6 lần, tổng 210 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Vân và ông Nhưỡng khai nhận hành vi như diễn biến vụ án, nhưng không thừa nhận việc can thiệp đến các cơ quan có thẩm quyền để hưởng lợi.

Cáo trạng xác định do ông Nhưỡng, ông Vân không phải là người có thẩm quyền quyết định việc giải quyết vụ việc hay phê duyệt, cấp phép dự án nên các lãnh đạo doanh nghiệp đưa tiền không phạm tội đưa hối lộ. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự người đưa tiền.

Đáng chú ý trong vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xác định quá trình khám xét nơi ở, làm việc của bị can Lưu Bình Nhưỡng đã thu giữ một số tài liệu chứa nội dung bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nên không đề cập xử lý trong vụ án này.

Bên cạnh đó, quá trình khám xét nơi làm việc của bị can Nhưỡng phát hiện gần 600 đơn, thư của tổ chức, cá nhân gửi đến qua đường bưu điện nhiều năm nhưng bị can chưa kiểm tra, xử lý.

Cơ quan điều tra đã bàn giao số đơn, thư này cho Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

