Ông bố tân binh cho con uống sữa trước khi lên đường nhập ngũ, cô bé ngất xỉu khi tiễn anh trai bị nhầm thành người yêu

Sáng ngày 6/2, nhiều cơ quan, đơn vị trên khắp cả nước đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Nhiều người thân của các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đã đến tiễn con em mình đi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giây phút tạm biệt gia đình để bước vào môi trường quân ngũ, không ít những khoảnh khắc bịn rịn, xúc động của các tân binh với người thân được ghi lại. Tạm để lại đằng sau bố mẹ, anh em, người yêu, bạn bè… các chàng trai bước đi trên một con đường mới để phụng sự cho Tổ quốc, rèn luyện bản thân.

Lễ giao, nhận quân năm 2023 diễn ra từ ngày 6/2 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Sự thật hình ảnh cô gái khóc đến ngất xỉu khi "chia tay người yêu" đi nghĩa vụ

Sáng ngày 6/2, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ hình ảnh một cô gái ngất xỉu trong khuôn viên lễ giao nhận quân. Nhiều fanpage đăng tải với nội dung “Cô gái khóc hết nước mắt, ngất xỉu khi tiễn bạn trai lên đường nhập ngũ tại Hạ Long”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bàn luận từ cư dân mạng. Nhiều người đồng cảm nhưng không ít ý kiến đánh giá, buông lời tiêu cực, mỉa mai phản cảm.

Tuy nhiên người thân của "cô gái" trong những hình ảnh này đã lên tiếng phủ nhận chuyện khóc đến ngất xỉu vì chia tay bạn trai đi nghĩa vụ. Theo đó, cô bé trong hình chỉ mới học lớp 6, cùng gia đình đi tiễn anh trai ruột nhập ngũ vào sáng 6/2. Do sức khỏe không được tốt nên đã bị ngất. Câu chuyện hoàn toàn không giống như mạng xã hội đang chia sẻ.

“Đây là em gái ruột của mình, đưa anh trai ruột lên đường đi nhập ngũ. Do sức khoẻ không được tốt nên đã bị ngất, không như những gì cộng đồng mạng đang bình luận” - Một người thân của cô gái chia sẻ.

Phía gia đình lên tiếng phủ nhận hình ảnh cô gái ngất xỉu vì tiễn người yêu đi bộ đội trong những bài đăng trên mạng xã hội

Câu chuyện bạn gái khóc, xúc động khi tiễn người yêu lên đường nhập ngũ vốn là hình ảnh đẹp khi nhiều cặp đôi tạm gác tình yêu đôi lứa để chàng trai phục vụ Tổ quốc. Tuy nhiên trên mạng xã hội có những chia sẻ mang tính châm biếm, mỉa mai phản cảm liên quan đến việc những cô gái khóc lóc chia tay sau đó không chờ bạn trai trở về.

Cho con uống sữa trước khi nhập ngũ

Tại lễ giao, nhận quân diễn ra ở Cung Thể thao Quần ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội), tân binh Vũ Tiến Đạt (22 tuổi) vừa bế con nhỏ vừa cho bé uống bình sữa trước khi chính thức lên đường nhập ngũ. Nam chiến sĩ không tránh khỏi xúc động khi phải xa con trong 2 năm tới. Đôi mắt ngấn lệ, cái ôm hôn ấm áp của người cha mang trên mình trọng trách, nghĩa vụ với Tổ quốc thật thiêng liêng.

Theo chia sẻ, Tiến Đạt kết hôn hơn 1 năm và có em bé được 9 tháng tuổi. Anh cảm thấy vinh dự khi có tên trong đợt nhập ngũ này dù biết phải xa nhà rất lâu. Hy vọng với hậu phương vững chắc là vợ con và gia đình, Tiến Đạt sẽ hoàn thành tốt 2 năm nghĩa vụ quân sự sắp tới.

Nam chiến sĩ cho con uống sữa, ôm hôn trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Những cô gái lên đường nhập ngũ

Trong đợt giao nhận quân năm 2023, bên cạnh những chiến sĩ nam có một số bóng hồng xuất hiện trong màu áo lính. Những cô gái độ tuổi đôi mươi tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Nguyễn Thiên Khánh (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thiên Khánh từng tốt nghiệp ngành Dược tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Dự kiến Thiên Khánh sẽ tham gia huấn luyện tại Trường Quân sự quân khu 7.

Thiên Khánh là một trong số những cô gái lên đường nhập ngũ dịp đầu năm năm 2023

Tại Quảng Trị, cô gái người dân tộc Vân Kiều - Hồ Thị Dung (thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) cũng lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an. Dung từng thi vào trường Đại học Cảnh sát nhưng không đỗ, sau đó theo học tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2020, Dung có được công việc đúng ngành học với mức thu nhập ổn định. Nhưng niềm đam mê được làm Công an vẫn luôn nung nấu. Vì vậy, cô đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an. Dung sẽ tham gia huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

Tại Quảng Trị, một cô gái khác cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ là Trần Thị Huyền Trang (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh). Trang từng theo học ngành Luật tại Học viện Cán bộ TP.HCM, gia đình có truyền thống cách mạng chính là niềm thôi thúc thiếu nữ gia nhập hàng ngũ quân đội.

Trần Thị Huyền Trang là một trong những nữ tân binh của tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 6/2-10/2, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày.

