Olympic mùa đông 'khủng hoảng' vì 10.000 bao cao su hết sạch trong... 3 ngày

Làng VĐV tại Olympic mùa đông 2026 - Ảnh: AFP

La Stampa, một tờ báo của Ý, tiết lộ 10.000 bao cao su miễn phí tại làng VĐV đã hết sạch.

"Tất cả ra đi chỉ trong 3 ngày. Ban tổ chức hứa sẽ cung cấp thêm, nhưng ai mà biết đến lúc nào mới có", một VĐV không tiết lộ danh tính cho biết.

Con số 10.000 bao cao su nghe có vẻ hoành tráng nhưng theo La Stampa, số này không đủ để đáp nhu cầu của gần 3.000 VĐV tham dự Olympic mùa đông năm nay.

Tại Olympic Paris diễn ra vào hè 2024, có khoảng 10.500 VĐV tá túc tại làng VĐV. Ban tổ chức của Pháp khi đó cung cấp đến 300.000 bao cao su.

Sự thiếu hụt bao cao su đang đang khiến ban tổ chức Olympic mùa đông 2026 rơi vào khủng hoảng nhẹ. Và họ đang cố gắng làm mọi cách để bổ sung mặt hàng này nhằm phục vụ nhu cầu của VĐV.

Việc 10.000 bao cao su "ra đi" chỉ sau 3 ngày được xem là một "kỷ lục Olympic", theo cách gọi hài hước của một số tờ báo lớn. Forbes, một tạp chí lớn trong mảng tài chính, thậm chí còn đưa ra cách tính gây cười.

Cụ thể, trong số khoảng 3.000 VĐV thì khoảng 53% là nam giới. Nếu làm tròn thành 50% thì số nam giới - đối tượng chính dùng bao cao su, khoảng 1.500 người.

Như vậy, để tiêu thụ hết 10.000 "món đồ bảo vệ" này chỉ trong 3 ngày thì trung bình mỗi người phải dùng tới gần… 7 cái, tương đương với hơn 3 cái mỗi ngày.

Việc cung cấp bao cao su miễn phí cho VĐV tại các kỳ Olympic không phải chuyện mới. Truyền thống này bắt đầu vào Thế vận hội mùa hè 1988 diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc).

Ngoài chuyện tập luyện, thi đấu, VĐV còn tham gia nhiều hoạt động khác trong giai đoạn tham dự sự kiện. Một trong số đó có có chuyện "giường chiếu", nhu cầu khó bỏ qua.

Do đó, nước chủ nhà Hàn Quốc đã nảy ra ý tưởng độc đáo này để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục.

Đến kỳ Olympic mùa đông 2026, thị trưởng vùng Lombardy (Ý) là Attilio Fontana thậm chí kêu gọi mọi người không nên xem chuyện cung cấp bao cao su miễn phí là "xấu hổ".

Thay vào đó, đây là hành động đáng làm để vừa tuyên truyền, vừa phòng tránh những hệ quả xấu.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn