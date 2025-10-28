Ocean City - Nơi cộng đồng thành đạt cùng kiến tạo chuẩn sống mới

Cộng đồng tinh hoa, năng động và gắn kết: Đặc quyền khó sao chép

Nhắc đến Ocean Cityzen - tên gọi của cộng đồng cư dân Ocean City - là nhắc đến một cộng đồng tinh hoa, nơi quy tụ những người cùng chia sẻ tư duy hiện đại, năng động và hướng tới phát triển bền vững.

Phần lớn cư dân tại đây là doanh nhân, chuyên gia công nghệ, tài chính, nhà sáng lập startup hay thế hệ trẻ thành công - những người tìm kiếm một không gian thỏa mãn đa tiêu chí sống - làm việc - tận hưởng.

"Không khí ở Ocean City rất đặc biệt. Tôi thấy mình có thể làm việc hiệu quả, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống mà không phải đánh đổi điều gì”, chị Ngọc Tuyết, Giám đốc nhân sự một tập đoàn đa quốc gia, tâm đắc với lựa chọn an cư tại Ocean City từ cách đây 3 năm.

Đại hội Thể thao Ocean City 2025 kết nối cộng đồng cư dân với những môn thể thao đồng đội.

Tại Ocean City, cư dân dễ dàng gặp gỡ và kết nối qua những sự kiện thể thao và hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên, như Đại hội thể thao Ocean City 2025, các giải pickleball, bơi lội, bóng đá, hay những buổi đạp xe, sinh hoạt của câu lạc bộ Sống Xanh - Sống Vui khỏe.

"Tôi cảm nhận rõ giá trị của sự kết nối. Cùng nhau rèn luyện, cùng phát triển, đó là điều khiến tôi thấy gắn bó và tự hào khi là một phần của cộng đồng Ocean Cityzen”, anh Nguyễn Hải, chuyên gia tài chính sống tại khu San Hô (Vinhomes Ocean Park 2), chia sẻ.

Vinhomes Ocean Park Runners - Cộng đồng runners đã 5 năm tuổi tại Ocean City. Ảnh: NVCC.

Ocean City không chỉ kết nối con người, mà còn mở ra mạng lưới giá trị, nơi những người cùng chí hướng gặp gỡ, hợp tác, chia sẻ cơ hội và lan tỏa cảm hứng sống tích cực. Cộng đồng tinh hoa, năng động và sẻ chia ấy chính là một đặc quyền khó sao chép của các cư dân Ocean City.

Tiện ích cao cấp “all-in-one” - nền tảng cho cuộc sống cân bằng

Đẳng cấp của cộng đồng Ocean Cityzen còn được kiến tạo nhờ hệ tiện ích đồng bộ và phong phú của đại đô thị, mang đến lối sống cân bằng giữa công việc - sức khỏe - tận hưởng.

Với mô hình “thành phố 10 phút”, cư dân Ocean City dễ dàng được thỏa mãn mọi nhu cầu thường nhật ngay ngoài ngưỡng cửa - từ chăm sóc sức khỏe, giải trí, đến giao thương và gặp gỡ đối tác.

Bể bơi bốn mùa mái kính pha lê Crystal Swimming Pool tại Vinhomes Ocean Park 2 cho cư dân tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng như ở resort.

Buổi sáng, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng một buổi yoga bên hồ, hít thở không khí trong lành trước khi đắm mình trong làn nước xanh mát của Crystal Swimming Pool - bể bơi bốn mùa mái kính pha lê tựa viên ngọc giữa trung tâm Ocean City.

Ngay sau khoảng lặng thư thái ấy, nhịp sống năng động và hiện đại dần mở ra: phòng gym tiêu chuẩn quốc tế luôn rộn ràng tiếng máy chạy, khu sauna ấm áp nơi cư dân tái tạo năng lượng, hay sân golf mini và sân pickleball - nơi những mối quan hệ được kết nối tự nhiên giữa những cú đánh bóng chuẩn xác.

Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể mua sắm, dùng bữa hay xem phim tại Vincom Mega Mall Ocean City - trung tâm thương mại Vincom lớn nhất miền Bắc. Khi muốn tìm về cảm xúc lễ hội, “vũ trụ giải trí” Grand World chính là nơi mọi giác quan được đánh thức giữa âm nhạc, ánh sáng và những sự kiện văn hóa sôi động quanh năm.

Vườn nướng BBQ ven hồ - nơi cư dân quây quần bên gia đình và bạn bè mỗi cuối tuần.

“Tôi yêu cảm giác mỗi sáng được tập yoga bên hồ, hít thở không khí trong lành, và tối đến lại cùng bạn bè tổ chức tiệc BBQ ngay trong khuôn viên”, chị Minh Hằng, cư dân Ocean City, chia sẻ.

Mỗi tiện ích tại Ocean City không chỉ để phục vụ, mà để khơi mở cảm xúc, giúp cư dân tận hưởng từng khoảnh khắc, nuôi dưỡng tinh thần văn minh và hình thành phong cách sống mới.

Từ những giá trị sống ấy, Ocean City đã trở thành biểu tượng đáng sống bậc nhất hành tinh, nơi mọi trải nghiệm cá nhân không ngừng được tiếp nối bằng tầm vóc hạ tầng hiện đại. Hạ tầng giao thông với cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo cùng sân bay Gia Bình tạo nên mạng lưới kết nối hoàn chỉnh, giúp cư dân di chuyển thuận tiện vào trung tâm cũng như tới các tỉnh, thành phố lân cận nhanh chóng, thuận tiện. Cùng với đó, các tiện ích như sân vận động lớn nhất Việt Nam PVF cùng gần 200 tiện ích từ giáo dục, y tế, thể thao, giải trí đến biển hồ đan cài thành một mạng lưới hoàn chỉnh, mang đến cuộc sống cân bằng, tràn đầy năng lượng và giàu cảm hứng.

Quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng nối liền phố đi bộ nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu giải trí sôi động ngay ngưỡng cửa của cư dân Ocean City.