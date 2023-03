Ô nhiễm, nhếch nhác và chậm tiến độ tại khu đất “vàng” số 1 đại lộ Lê Nin, TP Vinh

Hơn 10 năm dự án vẫn dang dở, nhếch nhác

Ngày 01/12/2010, Doanh nghiệp tư nhân Phước Thuỷ (nay là Công ty TNHH Phước Thuỷ) có địa chỉ tại số 37 đường Mai Lão Bạng, xã Nghi Phú, TP Vinh do ông Nguyễn Văn Phước làm Giám đốc đã nhận “chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản đang dở dang trên đất dự án Trung tâm xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc miền Trung” từ Công ty Cổ phần SARA Việt Nam.

Rác thải, xà bần đổ khắp dự án hết sức ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Ngày 29/8/2012, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3280 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân Phước Thuỷ, vị trí thực hiện dự án tại số 01 đại lộ Lê Nin với tổng diện tích khu đất quy hoạch là 5.677m2.

Cơ cấu quy hoạch gồm:

- Trung tâm thương mại (ký hiệu số 2) được bố trí cạnh đại lộ Lê Nin, phía tây khu đất với tổng diện tích đất xây dựng 784m2, tầng cao 5 tầng.

- Chung cư cao tầng, văn phòng cho thuê (ký hiệu số 03) được bố trí sau toà nhà trung tâm thương mại, phía Đông khu đất quy hoạch với tổng diện tích đất xây dựng 936m2, mật độ xây dựng 100%, tầng cao 21 tầng.

- Nhà ở liền kề được bố trí xung quanh các công trình Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng, bám dọc trục đại lộ Lê Nin và các trục đường quy hoạch mới với tổng số 16 lô nhà liền kề có diện tích từ 98,1m2 – 115 m2, cao 5 tầng.

- Phía dưới toà nhà chung cư cao tầng và nhà liền kề phía Đông khu quy hoạch bố trí tầng hầm làm bãi đổ xe chung cho cả dự án.

Theo Quyết định phê duyệt QH 3280 thì chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân Phước Thuỷ có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng trong vòng 06 tháng (kể từ ngày 29/8/2012) và đầu tư xây dựng xong đưa dự án vào sử dụng trong vòng 30 tháng kể từ ngày khởi công. “Trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì Quyết định này hết hiệu lực thi hành, Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khác mà chủ đầu tư không được bồi thường” Quyết định nêu rõ.

Theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại QĐ số 3280 ngày 29/8/2012 thì dự án nay đã “biến tướng”, không còn Trung tâm thương mại (cao 5 tầng, diện tích 784m2) và chung cư cao tầng, văn phòng cho thuê (cao 21 tầng, diện tích 936m2).

Ngày 12/11/2012, Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà chung cư cao tầng và nhà ở liền kề được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000058 với thời hạn xây dựng dự án là 03 năm (đến Quý IV/2015) phải nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Nhưng nhiều năm sau đó, chủ đầu tư đã không tiến hành làm các thủ tục đúng tiến độ để xây dựng, đưa dự án vào hoạt động. Khu đất “vàng” rộng hơn 5.500m2 tại số 01 đại lộ Lê Nin bị bỏ hoang nhếch nhác, hết sức mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên dự án không bị xử lý hay thu hồi như UBND tỉnh Nghệ An đã nêu ở trên (?!).

Vi phạm nhưng không bị thu hồi mà tiếp tục được chuyển nhượng?

Không bị xử lý hay thu hồi dự án mà vào ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có Quyết định số 928/QĐ-UBND.ĐC về việc giao đất cho DNTN Phước Thuỷ tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 17/5/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cấp hàng loạt GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc làm này khiến dư luận cho rằng các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An quá “ưu ái” đối với DNTN Phước Thuỷ.

Hơn 10 năm khu đất vàng số 01 đại lộ Lê Nin vẫn dang dở, nhếch nhác.

Sau khi được giao đất, Doanh nghiệp này tiếp tục không triển khai dự án mà đem thế chấp cũng như ký các hợp đồng “hợp tác đầu tư” đối với các lô đất liền kề dự án. Theo kết quả điều tra, xác minh từ Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Nghệ An thì từ năm 2010 đến năm 2013 Nguyễn Văn Phước – Giám đốc DNTN Phước Thuỷ (nay là Cty TNHH Phước Thuỷ) đã ký 10 “Hợp đồng hợp tác đầu tư” bán cho ông N.Đ.N 10 lô đất liền kề của dự án; ông N. góp vốn vào dự án 28 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án kéo dài, chậm triển khai, không thể thu hồi vốn, ngân hàng siết nợ nên ông N. lâm cảnh nợ nần.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Phước còn thế chấp GCN QSDĐ số: CC402869 thửa đất số 22, tờ bản đồ số 39 (là Trung tâm thương mại dự án) cho bà N.T.C. Tuy nhiên sau đó, ông Phước không có khả năng trả nợ nên phải nhờ ông N.K.N bỏ tiền chuộc giúp ông Phước để cứu lấy dự án nếu không sẽ bị thu hồi.

Mặc dù dự án với hàng loạt vấn đề “tồn tại” như thế nhưng vào cuối năm 2018, công ty TNHH Phước Thuỷ - do ông Nguyễn Văn Phước làm giám đốc đã có tờ trình đề nghị chuyển toàn bộ dự án trên cho công ty TNHH Đầu tư bất động sản Phước Lành. Và thật “bất ngờ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lúc bấy giờ là ông Huỳnh Thanh Điền đã… chấp thuận (?!). Theo đó, ngày 09/08/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3492/QĐ-UBND “Về việc Chấp thuận chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Quyết định được ban hành sau khi có “ý kiến” của Sở Kế hoạch – Đầu tư tại công văn số 2274/SKHĐT-DN ngày 23/7/2018, Sở Tài nguyên – Môi trường tại công văn số 4202/STNMT-QLĐĐ ngày 23/7/2018, Sở Tài chính tại công văn số 2279/STCQLG&CS ngày 26/7/2018, Cục Thuế tỉnh tại cv số 2767/CT-QLCKTTĐ ngày 1/8/2018 và UBND TP Vinh tại công văn số 7232/UBND-QLĐT ngày 23/11/2017.

Quyết định số 3492/QĐ-UBND “Về việc chấp thuận chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Quy mô xây dựng các hạng mục của dự án xin chuyển nhượng vẫn được giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3280 ngày 29/8/2012 với tổng diện tích 5.677m2 (gồm các hạng mục chính TTTM 5 tầng diện tích 784m2, đất xây dựng chung cư cao tầng, văn phòng cho thuê (cao 21 tầng) 936m2, đất xây dựng nhà ở liền kề 16 lô…).

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Phước Lành được thành lập ngày 20/9/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 53 tỷ đồng. Công ty có 2 thành viên góp vốn là ông Nguyễn Khắc Nghiêm (ngụ phường Hà Huy Tập, TP Vinh với vốn góp 31.800.000.000 đồng chiếm 60%) và ông Lê Xuân Lâu (ngụ phường Quang Trung, TP Vinh với vốn góp 21.800.000.000 đồng chiếm 40%). Công ty này đặt trụ sở tại 56 Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Như vậy sau 6 năm kể từ ngày phê duyệt Quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà chung cư cao tầng và nhà ở liền kề không triển khai bất cứ một hạng mục nào, chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai, cầm cố, “góp vốn” nợ nần không bị thu hồi mà tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cho một công ty khác. Việc này đã gây những dư luận trái chiều lúc bấy giờ.

Đặc biệt, sau khi chuyển nhượng, dự án này đã “biến tướng”, các hạng mục chính của dự án như Trung tâm thương mại (cao 5 tầng, diện tích 784m2), đất xây dựng chung cư cao tầng, văn phòng cho thuê (cao 21 tầng, diện tích 936m2) đã “biến mất” mà thay vào đó là các lô đất biệt thự, nhà ở liền kề rộng hàng trăm m2 (?!).

Và cho đến nay, ngoài 2 lô biệt thự, 6 lô liền kề (2 lô đang xây thô) được xây dựng thì toàn bộ diện tích dự án đang để trống, cỏ mọc um tùm, rác rưởi xà bần đổ khắp nơi hết sức ô nhiễm. Không ai có thể tưởng tượng được một khu đất rộng hơn 5.500m2 tại số 01 đại lộ Lê Nin- nằm trữa trung tâm TP Vinh lại bị bỏ hoang hoá, nhếch nhác cả chục năm qua. Dư luận cho rằng cần thanh tra toàn diện dự án, có chế tài “thật mạnh” để xử lý dứt điểm những tồn tại, vi phạm tại khu đất “vàng” này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: Báo Môi trường & Đô thị