Video: Nước biển ở Hà Tĩnh có màu đỏ như "máu"

Ngày 25/3, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đang kiểm tra hiện tượng nước biển chuyển sang màu đỏ trên địa bàn.

“Có thể do nhiều ngày nay biển động, xuất hiện dông nên sóng cuốn tảo biển vào bờ. Đây là hiện tượng hiếm khi xuất hiện trên địa bàn xã”, đại diện UBND xã Cẩm Nhượng thông tin thêm.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa ngày 25/3, khoảng 3km dọc bãi biển xã Cẩm Nhượng (giáp với khu vực bãi biển Thiên Cầm) xuất hiện hiện tượng nước biển chuyển thành màu đỏ đậm. Nhiều vị trí rộng khoảng 100m (tính từ bờ biển trở ra).

Những cơn sóng có màu đỏ như “máu” tấp vào bờ.

Ông Xuân Thành (người dân xã Cẩm Nhượng) cho biết, hiện tượng nước biển chuyển thành màu đỏ đã xuất hiện cách đây khoảng 3 ngày.

“Địa phương rất ít khi có hiện tượng nước biển đổi màu, nhất là màu đỏ đậm như hiện nay. Người dân không dám đánh bắt gần bờ hay ra biển tắm kể từ khi nước biển chuyển sang màu đỏ”, một người dân cho biết.

Nước biển màu đỏ kéo thành từng dòng dài hàng km.

Đến chiều ngày 25/3, hiện tượng này vẫn chưa hề giảm.

Trước đó 1 năm, tại vùng biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) cũng xuất hiện tình trạng nước biển đổi màu trong nhiều ngày. Ngành chức năng từng lấy mẫu kiểm tra, xác định nguyên nhân do một loại tảo biển gây ra.



Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News