Nửa đêm nghe tiếng em khóc, bé trai 4 tuổi tiến đến dỗ dành, khung cảnh đáng yêu đến tan chảy

Chăm sóc 2 đứa con nhỏ trong một gia đình khiến bố mẹ vất vả hơn rất nhiều so với chăm sóc 1 em bé. Đó là lý do vì sao nhiều bố mẹ trì hoãn việc sinh con thứ 2 khi con lớn còn khá nhỏ và định đợi khi bé thứ nhất lớn hẳn mới sinh thêm con. Tuy nhiên mẹ không biết việc sinh con thứ 2 sớm cũng đem lại nhiều lợi ích, nhất là với chính những đứa trẻ.

Gia đình anh Lưu (Trung Quốc) từng khá lo lắng khi biết tin có con thứ 2 khi con lớn mới chỉ 4 tuổi. Cặp cha mẹ lo ngại không thể chăm sóc cho các con tốt nhất, nhất là việc con lớn còn quá nhỏ sẽ không thể che chở, bảo vệ cho em gái và thường hay tị nạnh với em, tranh chấp với em, thậm chí không yêu thương em. Tuy nhiên mọi suy nghĩ đã dần thay đổi khi con thứ 2 được sinh ra, lớn lên từng ngày và sự thay đổi của anh hai ra dáng một người anh trong nhà khiến bố mẹ vô cùng hài lòng.

Được biết gia đình anh Lưu buổi tối sẽ cho 2 con 6 tuổi và 2 tuổi cùng ngủ với nhau trong 1 phòng tuy nhiên các em bé sẽ ngủ khác giường. Vào một đêm, cô em gái ngủ riêng giường bỗng dưng tỉnh dậy vì mơ màng nên bật khóc nức nở. Theo phản xạ, nghe thấy tiếng khóc của em gái, con trai anh Lưu 6 tuổi từ giường bên kia cũng tỉnh dậy theo và ngó sang giường của em. Hành động của anh trai sau đó đã khiến bố mẹ vô cùng sốc sau khi xem lại qua camera giám sát ở phòng ngủ.

"Tôi thấy con trai mình đi đến bên giường em gái nằm, ôm chặt em gái vào lòng và an ủi cô bé. Thằng nhỏ còn nói em gái đừng sợ rồi nhẹ nhàng vỗ vai em "Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, nhanh ngủ đi nào, anh ngủ cùng em nhé" - vợ chồng anh Lưu nói.

Tiếp sau đó anh trai đã ôm em gái 2 tuổi vào lòng cho đến khi em gái ngủ say lại mới đặt cô bé xuống giường, đắp chăn cho em và quay lại giường của mình. Hành động chuẩn một anh trai tình cảm đã khiến cặp bố mẹ hạnh phúc vô cùng, họ không nghĩ rằng con trai mình lại có thể làm được điều tuyệt vời như vậy với em gái.

Trên thực tế cũng có rất nhiều đứa trẻ cảm giác yêu quý em của mình nhưng cũng có những đứa trẻ lại không làm được điều đó, thậm chí ghét bỏ em gái. Phần lớn hành động của đứa trẻ phụ thuốc rất nhiều vào sự dạy dỗ, kết nối của bố mẹ giữa các anh chị em trong một gia đình với nhau.

Chính vì thế khi quyết định có con thứ hai, chính bố mẹ cần là người liên tục xây dựng tình cảm giữa các con với nhau bằng cách:

Không phân biệt, đối xử khác nhau

Khi một gia đình có đông con, rất khó để bố mẹ đối xử công bằng giữa các thành viên, sẽ luôn có những bé được thiên vị hơn một chút vì nhỏ hơn hoặc vì là con gái, hoặc con trai.

Trên thực tế, cách đối xử phân biệt này của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là gây phẫn nộ trong suy nghĩ của trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ anh, chị, em của trẻ. Khi có từ 2 con trở lên, điều quan trọng là bố mẹ phải đảm bảo đối xử công bằng, ai cũng như ai, không vì chúng ít tuổi hơn hay là con gái mà bênh vực, ai có lỗi phải nhận lỗi, ai ngoan sẽ được thưởng.

Có mâu thuẫn giữa các con, bố mẹ tốt nhất không nên can thiệp

Thông thường, nếu có nhiều trẻ em trong gia đình, sẽ luôn có những mâu thuẫn xảy ra giữa các con và hầu hết các bậc cha mẹ có thói quen sẽ bảo vệ, bênh vực bạn nhỏ hơn. Đấy không phải là cách hành xử đúng đắn. Tốt nhất, bố mẹ không nên can thiệp, tự phân định mà hãy cho các con thời gian và cơ hội tự giải quyết với nhau.

Trong quá trình giao tiếp và giải quyết xung đột, tình anh em của những đứa trẻ cũng sẽ được “đào sâu”, những đứa trẻ trở nên hiểu nhau hơn.

Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ

Ngay cả khi cặp song sinh có ngoại hình giống nhau, chúng cũng sẽ khác nhau ở một số khía cạnh ví dụ như tính cách, sở thích… Do đó, nếu có nhiều con trong gia đình, cha mẹ không nên so sánh con cái với nhau và cho phép mỗi đứa trẻ có những điểm riêng biệt, tự do phát triển nét khác biệt đó.

Cha mẹ tôn trọng sự phát triển nhân cách của trẻ, điều này có lợi cho trẻ em hơn.

Tác giả: CHI CHI

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn