Nữ sinh lớp 7 mắc bệnh tim ngóng chờ 'phép màu' trước ngày phẫu thuật

Bé Nguyễn Thị Băng Châu chăm chỉ tự học trong những ngày hè.

Những ngày hè đáng lẽ là khoảng thời gian vui chơi sau một năm học tập chăm chỉ, nhưng với em Nguyễn Thị Băng Châu, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (xã Chợ Mới, tỉnh An Giang), đó lại là chuỗi ngày đối mặt với bệnh tật và nỗi lo về một ca phẫu thuật tim đang cận kề.

Chỉ ít ngày sau khi nghỉ hè, Băng Châu liên tục bị đau tức ngực, khó thở. Ban đầu, gia đình nghĩ em chỉ mệt do thời tiết hoặc học tập căng thẳng. Tuy nhiên, khi các triệu chứng ngày càng xuất hiện thường xuyên, ba mẹ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám khiến cả gia đình bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện em bị hở van tim và nhanh chóng chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) chỉ định Băng Châu cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Tin con gái mắc bệnh tim đã khiến vợ chồng anh Nguyễn Minh Trực và chị Anh Thơ như chết lặng. Thế nhưng điều khiến họ thêm phần lo lắng đó là chi phí phẫu thuật dự kiến gần 70 triệu đồng – số tiền quá lớn đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trực là lao động chính trong nhà với công việc phụ hồ bấp bênh. Trong khi đó, chị Thơ không có nghề nghiệp ổn định. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vợ chồng anh chị vẫn luôn cố gắng để các con được đến trường đầy đủ.

"Thấy các con chăm chỉ học tập có vất vả mấy tôi cũng cố gắng hết sức mình để con được đến trường như chúng bạn nhưng không may bé Châu mắc bệnh nặng, tiền phẫu thuật nhiều quá, thật tình vợ chồng tôi không biết phải xoay xở làm sao để chạy chữa cho bé", anh Trực nghẹn ngào chia sẻ.

Giấy hẹn ngày nhập viện phẫu thuật của bé Băng Châu

Chị Thơ (mẹ bé Châu) nói trong nước mắt: "Theo bác sĩ, ngày 24/6 tới đây là đến lịch hẹn nhập viện phẫu thuật. Mấy hôm nay vợ chồng tôi chạy hỏi khắp nơi nhưng chưa tìm đâu ra tiền để lo cho con".

Giờ mỗi ngày trôi qua, Châu vẫn luôn phải chịu đựng những cơn đau tức nơi vùng ngực và khó thở trông rất tội nghiệp.

Ca phẫu thuật sắp tới không chỉ là cơ hội giúp Băng Châu có một trái tim khỏe mạnh hơn mà còn mở ra hy vọng để em tiếp tục hành trình học tập phía trước.

Để giúp Châu sớm được phẫu thuật, mang lại trái tim khỏe mạnh, thoát khỏi những cơn đau, có thêm động lực tiếp tục cặp sách vui bước đến trường với bạn bè cùng trang lứa, mong quý tấm lòng nhân ái chung tay sẻ chia, hỗ trợ.

Mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ nhất, cũng là tia hy vọng để Châu có thêm cơ hội sống khỏe mạnh, được vui những ngày hè và tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường.

Mọi sự giúp đỡ bé Băng Châu xin gửi về người thân của bé: Địa chỉ: Số nhà 137/2, tổ 22, đường Trần Hưng Đạo, ấp Thị 1, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0918.223.651 Hoặc ủng hộ qua số tài khoản Tên TK: Nguyễn Quốc Việt Số tài khoản: 0325142122 - Ngân hàng Quân Đội (MB) Chi nhánh Chợ Mới. Nội dung chuyển khoản ghi: Giup nu sinh Bang Chau

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn