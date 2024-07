Nữ sinh bị xe ben cán 2 lần ở Quảng Trị: Góc camera hé lộ diễn biến thương tâm

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn vào lúc 14h50 ngày 1/7, một nữ sinh đang điều khiển xe đạp điện lưu thông tuyến đường thuộc thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh thì bất ngờ bị xe ben chở đất chạy song song cũng đang ôm cua rẽ phải cán trúng.

Hậu quả, nạn nhân bị xe ben kéo lê nhiều mét, mắc kẹt trong bánh xe. Sau khi xe tải dừng lại thì bất ngờ xe tiếp tục lăn bánh khiến nạn nhân bị cán 2 lần.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện bị cán bể nát, vỡ vụn, biến dạng. Phát hiện tai nạn, người dân sinh sống gần khu vực lập tức đi đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khoẻ của nạn nhân.

Your browser does not support the video tag.

Nữ sinh bị xe ben cán 2 lần: Góc camera hé lộ diễn biến thương tâm

Đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn đã được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi.

"Chưa biết tình hình cụ thể nạn nhân ra sao mà bác tài liều quá. Huống hồ nạn nhân đang bị kẹp giữa 2 bánh, chuyện lăn bánh tiếp còn khó hơn cả việc dừng xe nữa", M.N bình luận.

"Liệu có phải tài xế không còn đủ bình tĩnh để phán đoán nên đã vô tình cán qua một lần nữa không? Mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ", T.K viết.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn