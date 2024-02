“Nữ quái” và chiêu giả gái xinh bẫy tình, lừa đại gia 12 tỷ

Những lần chuyển khoản, Thường yêu cầu anh K. phải ghi nội dung "tặng cho Ngọc Minh". Thường còn bịa ra lý do là do gia đình Ngọc Minh sợ con để nhiều tiền trong tài khoản sẽ bị bắt cóc tống tiền nên giao cho "chị nuôi" giữ tiền để lo chi tiêu sinh hoạt... Giữa năm 2020, người thân biết anh K. đang có mối quan hệ mờ ám nên khuyên can. Điều tra viên cho hay, vị đại gia sau đó tỉnh ngộ, cắt đứt liên lạc. Thường biết chuyện cũng bặt vô âm tín, sau vài tháng quay lại nói chuyện với anh K. bằng "chiến thuật" mới, đánh vào lòng trắc ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)