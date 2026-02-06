Bắt giữ nhóm đối tượng giết người khi mâu thuẫn ở quán nhậu

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Trần Dương Hoàng (SN 1991) và Phan Thu Hiền (SN 1999, vợ Hoàng) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Ngoài ra, Nguyễn Thành Dô (SN 2006), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003) và Nguyễn Bảo Lộc (SN 1992) là các đối tượng trong nhóm của Hoàng cũng bị bắt giữ để làm rõ các hành vi liên quan.

2 vợ chồng Hoàng bị bắt khi đang lẩn trốn ở An Giang.

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 30/1, Ngô Minh T. (SN 2000, ngụ xã Ninh Điền) đến quán nhậu Ba Hân (ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) để ăn nhậu cùng 9 người trong nhóm. Trong lúc ăn nhậu, T. liên tục nhận được điện thoại của Hoàng thách thức, chửi bới.

Khoảng 0h ngày 31/1, Hòang cùng 6 đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo hung khí đến quán Ba Hân kêu T. ra nói chuyện. Thấy nhóm Hoàng mang theo hung khí, T. cầm theo một con dao cùng nhóm của mình đi ra trước quán gặp Hoàng. Tại đây cả 2 nhóm để cho T. và Hoàng nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. T. dùng hung khí chém Hoàng nhưng không trúng. Né được đòn, Hoàng vung dao và chém trúng vùng cổ của T.

Hình ảnh Hoàng giải quyết mâu thuẫn tại quán nhậu khiến T. tử vong.

T. ôm vết thương đuổi theo Hoàng một đoạn thì gục xuống, nhóm Hoàng thấy vậy nên lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, thu thập hình ảnh các đối tượng và tổ chức truy xét. Công an thu giữ 2 con dao dài 17cm và 50cm, 1 dao bấm.

