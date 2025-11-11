Nữ nghệ sĩ là hậu duệ gia tộc nổi tiếng, gia đình liên tiếp gặp biến cố: Có chồng 12 năm mới công khai

Liên tiếp gặp biến cố mất người thân

Bình Tinh sinh năm 1986 là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Đức Lợi - Bạch Mai và là thế hệ thứ 3 của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Cha của Bình Tinh bị tai nạn rồi qua đời năm cô 20 tuổi. Anh trai Chinh Nhân sau đó cũng qua đời sớm vì bạo bệnh. Khi dịch COVID-19 hoành hành, Bình Tinh liên tiếp chịu nỗi đau mất người thân khi mẹ, dì (nghệ sĩ Kim Phượng) và cậu (nhạc sĩ Thanh Châu) đều lần lượt rời bỏ cô. Lúc này, Bình Tinh thay mẹ gánh vác đoàn hát Huỳnh Long – tâm nguyện lớn nhất của mẹ cũng như của gia tộc.

Nữ nghệ sĩ 8x từng chia sẻ trên báo Phụ nữ mới về cảm xúc mất mát này: “Bạn bè, đồng nghiệp động viên rất nhiều nhưng chính tôi phải tự vượt qua. Tôi không thay đổi được số phận mà phải sống như thế nào để xứng đáng với những gì ba mẹ mong đợi.

Trước giờ tôi vốn mạnh mẽ nhưng gần đây mỗi tối về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn. Tôi cho phép mình buồn khoảng 1 - 2 tiếng thôi, để trút hết nỗi lòng, bởi tôi cũng là con người. Tôi cố gắng mỗi ngày hoàn thành tâm nguyện của mẹ, dù là những việc nhỏ nhất".

Hiện tại, đoàn cải lương Huỳnh Long vẫn duy trì lịch biểu diễn định kỳ mỗi tháng tại sân khấu Hồng Liên, quận 6, TPHCM. Ngoài ra, với vai trò “đầu tàu” của Bình Tinh, đoàn đi diễn khắp nơi tại các lễ hội, chương trình.

Bình Tinh (trái) và NSƯT Ngọc Huyền.

Tỏa sáng, một mình gánh vác đoàn hát

Bình Tinh nổi tiếng từ khi giành giải Quán quân Sao Nối Ngôi mùa đầu tiên vào năm 2016. Sau cuộc thi, Bình Tinh vô cùng đắt show mặc dù cải lương hiện giờ đã đi xuống.

Cô tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu cải lương trong rất nhiều vai diễn và được mời vào vai trò giám khảo, huấn luyện viên nhiều game show truyền hình và đóng phim, kịch nói.

Cô chạy show nhiều đến mức, đi đến đâu ai nấy cũng đều căn dặn dò làm ít thôi, giữ sức khỏe. Cô kể trong chương trình Đời nghệ sĩ : "Các cô bác đồng nghiệp rồi quý vị khán giả, bạn bè thân hữu cứ gặp tôi, câu đầu tiên là nói: ‘Con ơi, em ơi nhớ giữ gìn sức khỏe’. Bởi họ thấy tôi cày quá, tôi trân trọng những tình thương đó nhưng tôi không cho phép mình ngưng lại hay lùi lại".

Ngoài được đồng nghiệp quý mến, Bình Tinh còn được khán giả hết lòng yêu thương, sau mỗi đêm diễn, xe cô đầy ắp hoa, quà, thậm chí được tặng tiền.

Nữ nghệ sĩ 8x từng khoe được khán giả tặng hàng loạt các bó hoa được xếp bằng các tờ tiền có mệnh giá từ 100.000, 200.000 đến 500.000.

Khi được nhắc tới chuyện này, Bình Tinh chia sẻ: "Có những đêm diễn xong, xe tôi hầu như không còn chỗ chứa luôn, nào là hoa, quà, đêm nào về cũng trang trí đầy nguyên một phòng khách. Vậy mà qua mấy ngày hôm sau là không còn tiền, tôi dùng để đi may đồ diễn vì trang phục đi hát của tôi trăm triệu đổ lại là chuyện bình thường", giọng ca 8X hạnh phúc kể trên chương trình Đời nghệ sĩ.

Khán giả tặng bó hoa tiền và quà sau đêm diễn.

Số tiền này được côd dầu tư cho trang phục đi diễn có giá cả trăm triệu đồng.

Bình Tinh giấu chồng con 12 năm mới công khai.

Cô bé hiện đã được mẹ cho lên sân khấu diễn nối nghiệp gia đình.

Nhờ vậy, cuộc đời nữ nghệ sĩ bước sang một trang mới. Bình Tinh chẳng những đã trả hết nợ của gia đình mà còn mua nhà, sắm xe May Bach trị giá khoảng 16, 17 tỷ đồng, ổn định cuộc sống và tạo công ăn việc làm, nuôi sống hàng chục con người trong đoàn cải lương Huỳnh Long.

Chăm chỉ làm nghệ thuật, Bình Tinh còn kinh doanh, bán hàng online để có tiền duy trì đoàn hát của gia tộc. Khi nhắc tới nữ nghệ sĩ, nhiều người gọi cô là “bé hạt tiêu” vì nhỏ người nhưng quá giỏi.

Lấy chồng 12 năm mới công bố

Về đời tư, năm 2018, Bình Tinh khiến công chúng ngỡ ngàng khi bất ngờ công bố đã có chồng 12 năm. Chồng của cô là ca sĩ Nhật Minh. Cặp đôi có chung một cô con gái tên Bella.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động về chuyện này, cô tâm sự: "Nhiều năm qua chúng tôi chưa công bố vì có nỗi niềm riêng. Là nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi, chưa được công chúng biết nhiều, nên việc hôn nhân vẫn còn là một "án treo" đối với chúng tôi.

Chưa có đám cưới nhưng chúng tôi đã thương yêu nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Khi bé Bella chào đời, chúng tôi có nghĩ đến việc tổ chức ngày sinh nhật của con gái, rồi tuyên bố lễ thành hôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được".

Đến nay, vợ chồng Bình Tinh đã ở bên nhau gần 20 năm, vượt qua nhiều khó khăn vất vả nhưng vẫn luôn tay nắm tay. Anh phụ giúp vợ trong việc tổ chức biểu diễn và quản lý đoàn Huỳnh Long.

