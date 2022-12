Nữ giáo viên mầm non 'nổ' có quan hệ rộng, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Tháng 11, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn tố giác của anh P.X.D (SN 1994, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về việc bị Trịnh Thị Đào lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng từ năm 2017 bằng hình thức lừa “chạy” vào biên chế trong nghành Công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Như Xuân tập trung lực lượng điều tra, xác định Trịnh Thị Đào chỉ là giáo viên mầm non nhưng ở đâu Đào cũng tự nhận mình quen biết nhiều cán bộ cao cấp trong ngành Công an, có thể xin việc cho bất cứ ai muốn vào biên chế nghành này.

Đối tượng Trinh Thị Đào (ảnh: Công an cung cấp)

Tháng 10/2017, biết được anh P.X.D muốn xin vào nghành Công an, Trịnh Thị Đào “nổ” mình quen biết nhiều cán bộ từ tỉnh đến Trung ương và ra giá 500 triệu đồng cho 1 suất vào biên chế, tạm thời đưa trước 200 triệu đồng để làm quà cáp, đi lại, khi nào có quyết định chính thức sẽ 'chồng' tiếp 300 triệu đồng còn lại.

Tin tưởng vào lời nói của Đào, anh D đã đưa 200 triệu đồng như đã thỏa thuận và sau đó nhiều lần liên lạc với Đào để gặp trực tiếp nhưng Đào cố tình kéo dài thời gian, thất hứa nhiều lần, lẩn tránh. Đến tháng 11/2022 thì cô ta cắt đứt mọi liên lạc.

Đến lúc này, anh D biết mình lừa nên viết đơn trình báo đến cơ quan chức năng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Qua điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định, với thủ đoạn trên, Trịnh Thị Đào đã lừa đảo nhiều người ở các huyện, Thạch Thành, Như Xuân, Hoằng Hóa với số tiền lên đến vài tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tạm giam Trịnh Thị Đào để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Hồ Tuyên

Nguồn tin: congan.com.vn