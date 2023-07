Nữ chủ tịch xã thuê người 'dằn mặt' chồng và cái kết tang thương

Khi khám nghiệm, công an phát hiện nhiều vết giày còn in trên tấm ga trải giường, đồ đạc trong phòng lộn xộn, xô đổ, chứng tỏ đã có một cuộc vật lộn rất ác liệt. Mở rộng khám nghiệm, công an thu được một dấu vân tay còn mới. Ngoài ra, chiếc điện thoại và xe máy ông L mang theo vẫn còn, điều này giúp cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người, nhưng không phải để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet)