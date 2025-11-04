Nữ ca sĩ khoe ông ngoại có công với đất nước, sinh 4 con đặt tên "Bảo - Tồn - Sông - Núi" cực kỳ ý nghĩa

Mới đây, Phương Thanh đã chia sẻ lên Facebook bài viết, thể hiện niềm tự hào khi nhắc ông ngoại tên là Võ Danh Thùy từng tham gia cách mạng. Nữ ca sĩ đính kèm hình ảnh bằng khen mà Chính phủ tặng cho ông vì đã đóng góp cho công cuộc đấu tranh, gìn giữ và xây dựng đất nước.

Phương Thanh còn cho biết ông sinh được 4 người con, lần lượt đặt tên là “Bảo - Tồn - Sông - Núi”. Hiện tại, 3 người cậu đã qua đời, chỉ còn bà Tồn - là mẹ của nữ ca sĩ mạnh khỏe, nay đã ngoài 90 tuổi.

Phương Thanh chia sẻ: “Ông có 4 người con được đặt tên: Bảo - Tồn - Sông - Núi. Giờ chỉ còn lại mỗi bà Tồn, là bà ngoại của Gà (con gái Phương Thanh)”.

Bên dưới bài đăng của Phương Thanh, nhiều khán giả để lại lời khen ngợi, trầm trồ về cách đặt tên cho con của ông ngoại nữ ca sĩ. Một số bình luận nổi bật như: “Nghe cực kỳ ý nghĩa, đọc tên gia đình mà lòng yêu nước nồng nàn luôn”, “Nghe tên gia đình là biết nhà có công với Tổ quốc”, “Các cụ ngày xưa đặt tên con cháu có vần điệu, hay lắm luôn”,...

Phương Thanh sinh năm 1973, là nữ nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Việt. Cô để lại ấn tượng với khán giả bởi giọng hát khàn, vang và phong cách trình diễn mạnh mẽ, hết mình trên sân khấu. Một số ca khúc nổi bật của Phương Thanh như: Trống vắng, Giã từ dĩ vãng, Một thời đã xa,... Ngoài ra, cô còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, gây tiếng vang trong nhiều tác phẩm như Nhà có 5 nàng tiên, Giải cứu thần chết, Đẻ mướn, Vừa đi vừa khóc, Những nụ hôn rực rỡ,...

Năm 2024, Phương Thanh nhận được sự quan tâm khi tham gia Chị đẹp đạp gió. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ “gây sốt” bởi hình ảnh người tiền bối ấm áp, chịu hy sinh với nghề, không ngại thử sức với vũ đạo dù đã ngoài 50 tuổi.

Phương Thanh sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em, cô là con thứ 6. Bố mẹ của cô đều là nghệ sĩ hoạt động trong quân đội. Năm 6 tuổi, Phương cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Năm Phương Thanh 13 tuổi, bố của cô qua đời, những ngày sau đó gia đình rơi vào cuộc sống cực khổ. Chính mẹ ruột là người động viên nữ nghệ sĩ đến với con đường âm nhạc. Năm 17 tuổi, Phương Thanh đã đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát, dù “trắng tay” song cô vẫn được chú ý, sau đó được gọi vào Câu lạc bộ Ca sĩ trẻ của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Cũng từ đó, nữ ca sĩ được trau dồi kỹ năng, có thêm cơ hội để phát triển và theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Những năm 1997-2007, tên tuổi của Phương Thanh vươn lên đỉnh cao, liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh. Chia sẻ về phong cách của mình, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tóm lại, tôi là trường hợp khiến mọi người phải thắc mắc và nhớ dù chưa biết có hay hay không. Tôi cũng không biết mình hát hay hay dở, chỉ biết ra hát cho mọi người, không phải để khen hay hoặc chê dở. Tôi ra để hát những bài khó hát, cứ nhắm mắt nhắm mũi vào hát rồi xong. Tôi chuyên trị những bài hát mệt và người nghe có lẽ cũng mệt”.

Về đời tư, Phương Thanh từng gây chú ý khi chia sẻ chuyện có con khi chưa đăng ký kết hôn. Nhiều năm qua, cô làm mẹ đơn thân, gọi bố của ái nữ mình là “người đàn ông trong bóng đêm”. Năm 2016, Phương Thanh cho biết anh đã qua đời.

Con gái của Phương Thanh sinh năm 2004, tên là Bùi Hà Nghi Phương, thường gọi là Gà. Nghi Phương rất xinh xắn, có cá tính riêng, luôn ủng hộ mẹ trong công việc. Con gái Phương Thanh còn theo học ngành Truyền thông ở trường đại học đắt đỏ ở TP.HCM.

Trong một cuộc phỏng vấn, Nghi Phương nói về mẹ Phương Thanh rằng: “Từ nhỏ tới lớn, mẹ không tạo áp lực cho con cái, đôi lúc tôi cũng thấy thiếu thiếu vì chưa từng trải nghiệm cảm giác bị thúc ép học hành.

Vì vậy, tôi tự tạo áp lực cho mình, kiểu ‘là con gái Phương Thanh, tối thiểu phải học giỏi chút chứ’. Từ tiểu học đến hết cấp 3, không năm nào tôi không là học sinh giỏi.

Lên đại học, chương trình rất nặng và áp lực nhưng tôi đi học vẫn vui, có thể pha trò, cười cả ngày. Thời mới nhập học, tôi học vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh, hiện tại toàn bộ chương trình bằng tiếng Anh nên khá mệt, nhất là phần học thuật chuyên ngành”.

