Nữ ca sĩ Gen Z hát mở màn bế mạc Olympic Paris 2024: Giải thưởng dài như sớ, là niềm hi vọng của âm nhạc Pháp!

2h sáng 12/8 (theo giờ Việt Nam), lễ bế mạc Olympic Paris 2024 chính thức diễn ra, khép lại 2 tuần tranh tài. Khác với lễ khai mạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn mưa nặng hạt kéo dài khi tổ chức dọc sông Seine, lễ bế mạc được tổ chức tại SVĐ Stade de France theo cách truyền thống. Khoảng 80 nghìn người, bao gồm khán giả và các đoàn VĐV đã lấp kín các khán đài của SVĐ lớn nhất nước Pháp.

Lễ bế mạc mở đầu với khung cảnh tại khu vườn Tuileries nổi tiếng, là khu vườn tuyệt đẹp nằm giữa 2 địa điểm danh tiếng khác của Paris: Bảo tàng Cung điện Louvre và Quảng trường Place de la Concorde. Khu vườn này cũng chính là nơi ngọn đuốc Olympic Paris 2024 tọa lạc dưới hình dáng chiếc khinh khí cầu khổng lồ, ngọn lửa cũng đã cháy suốt 2 tuần lễ vừa qua.

Zaho de Sagazan trình diễn mở màn Lễ bế mạc Olympic Paris 2024 với ca khúc Sous Le Ciel De Paris

Đảm nhiệm trọng trách hát cho tiết mục mở màn lễ bế mạc là một nữ ca sĩ Gen Z nổi tiếng của Pháp - Zaho de Sagazan. Ca khúc mà Zaho de Sagazan trình diễn là ca khúc nhạc Pháp nổi tiếng Sous Le Ciel De Paris (Dưới Vòm Trời Paris). Ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của Paris, về những con người và những câu chuyện gắn liền với các địa danh nổi tiếng của Kinh đô Ánh Sáng, là một ca khúc không thể phù hợp hơn để bắt đầu sự kiện.

Zaho de Sagazan có giọng hát đầy nội lực, nữ ca sĩ Gen Z trình diễn tự tin, thực sự khiến khán giả toàn thế giới ấn tượng. Cô sinh năm 1999 ở vùng Saint-Nazaire nước Pháp, cô là một nữ nghệ sĩ trẻ đa tài của Pháp khi vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc.

Zaho de Sagazan bắt đầu đăng các đoạn video ca hát lên Instagram từ năm 2015, bao gồm các bản cover và cả các sáng tác đầu tay. Từ năm 2021, cô bắt đầu tham gia nhiều lễ hội âm nhạc nổi tiếng của nước Pháp như Printemps de Bourges, Nuits de Fourvière, Les Francofolies de La Rochelle, Les Escales de Saint-Nazaire, Rock en Seine và Les Rockomotives de Vendôme,...

Vào ngày 31/3/2023, Zaho de Sagazan đã phát hành album đầu tiên của mình, La Symphonie des éclairs và kí kết với hãng đĩa Virgin Records. Trong vài tháng, cô đã đi từ việc từ một nữ ca sĩ gần như vô danh trở thành một cái tên đầy triển vọng, được truyền thông Pháp ca tụng là niềm hi vọng lớn của nền âm nhạc Pháp. Album đã được chứng nhận Bạch kim vào tháng 4/2024 sau khi cán mốc hơn 100 nghìn bản bán ra.

Zaho sở hữu nét đẹp phóng khoáng, khỏe khoắn cùng giọng hát ấn tượng.

Tháng 1/2024, cô được đề cử cho Giải thưởng Tài năng Music Moves Europe. Ngay sau đó, cô đã nhận được năm giải thưởng tại lễ trao giải Victoires de la Musique lần thứ 39, đây có thể xem là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Pháp, được trao bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp cho những đóng góp xuất sắc cho nền công nghiệp âm nhạc đất nước này.

Zaho de Sagazan trình diễn đầy cảm xúc, xứng danh là niềm hi vọng của nền âm nhạc Pháp!

