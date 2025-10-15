Nữ "cá mập" trẻ nhất Việt Nam nói chuyện "mây tầng nào gặp gió tầng ấy", lấy chồng cựu Tổng giám đốc ngân hàng lớn

Shark Tuệ Lâm và quan điểm "mây tầng nào gặp mây tầng ấy"

Sau một thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội, Shark Lê Hàn Tuệ Lâm - nữ doanh nhân trẻ nhất từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam mới đây gây chú ý khi đăng tải status dài mang tên “Bạn đời”. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng vì những suy ngẫm chân thành, sâu sắc của vị giám khảo sinh năm 1994 về tình yêu, hôn nhân và người bạn đồng hành trong cuộc sống.

Trong bài viết, Shark Tuệ Lâm mở đầu bằng việc nhìn lại những quan niệm tuổi trẻ: “Trước đây tôi nghĩ rằng ‘mây tầng nào gặp gió tầng ấy’, nếu muốn tìm được một nửa ‘đẳng cấp’ thì bản thân phải chỉn chu, đa tài, xinh đẹp, giỏi giang. Tuổi trẻ thật khó tránh những lúc bồng bột, màu mè, chạy theo những thứ hữu danh vô thực mà nhìn lại thấy mình thật khiên cưỡng”.

Tuệ Lâm thừa nhận tuổi trẻ có lúc bồng bột, màu mè, chạy theo những thứ hữu danh vô thực.

Từ góc nhìn của một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến động, cô rút ra một điều giản dị: “Hôn nhân hạnh phúc không đến từ những thứ xa xỉ, màu mè, hay những lớp mặt nạ bạn khoác lên cho đối phương hay xã hội thấy. Chúng ta rồi sẽ nhìn nhau những lúc yếu đuối nhất, xấu xí nhất, vô lý nhất, và ngay cả khi tệ nhất như thế, ta vẫn có lý do để nắm tay nhau. Lý do đó thường không phải sự xinh đẹp, giỏi giang, giàu có hay bất cứ thứ gì hào nhoáng mà khi độc thân bạn tự khoác lên mình, dù là nam hay nữ. Ta nắm tay nhau vì ta nhìn thấy sự lấp lánh ở người bạn đời ngay cả khi họ xù xì nhất”.

Cô kể lại khoảnh khắc xúc động trong phòng sinh, trong đó có chi tiết làm nhiều người lắng lại: “Tôi vui khi nhận quà, khi được chúc vào dịp lễ. Nhưng niềm vui ấy không bằng khoảnh khắc con chào đời: bố bế con mà vẫn hỏi bác sĩ ‘Mẹ thế nào? Hai bố con có được vào với mẹ không?’, rồi quay sang nói ‘Em vẫn rất xinh đẹp’ dù tôi biết mình lúc đó chẳng còn đẹp đẽ gì”.

"Cá mập" trẻ nhất Shark Tank lấy chồng Tây hơn 22 tuổi.

Sau khi trở thành mẹ, nữ doanh nhân nhận ra điều quý giá nhất không nằm ở vật chất hay sự hoàn hảo, mà ở sự hiện diện và tình yêu giản đơn của người bạn đời: “Tôi không quá vất vả vì có bảo mẫu chăm em bé, nhưng niềm hạnh phúc nhất với bé con của tôi (và cả với mẹ bé) là bố luôn hiện diện và lo lắng cho em từng chút, dù còn vụng về lóng ngóng. Không phải tiền bạc, đồ chơi, mà chính là thời gian của cha mẹ mới là điều những đứa trẻ cần nhất”.

Từ trải nghiệm của chính mình, cô thừa nhận rằng: “Tôi có cảm động khi nghe lời thề vào ngày cưới, như mọi cô dâu, nhưng tôi thực sự thấy mình được trân trọng khi trút bỏ bộ váy cưới chồng vẫn giữ nguyên lời hứa, tôn trọng và yêu thương vợ từ những điều nhỏ nhất”.

Trong một đoạn chia sẻ khiến nhiều người gật gù, Tuệ Lâm tiết lộ câu trả lời giản dị mà chồng cô luôn nói: “Vào những ngày nhiều nắng, tôi thường hay hỏi anh: ‘Anh thương em nhất vì điều gì?’. Câu trả lời tôi nhận được bao lần vẫn như một, không cầu kỳ, lãng mạn, không ngôn tình sến sẩm: ‘Vì em là một cô gái tốt bụng’”.

Qua những chia sẻ của Tuệ Lâm, có thể thấy cô đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cuối bài viết, cô gửi lời nhắn tới những người vẫn đang kiếm tìm hạnh phúc: “Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một nửa kia của mình, hãy kiên nhẫn, đừng gồng mình ‘xinh đẹp, giỏi giang’ hay ‘đa tài, hiểu chuyện’. Rồi bạn sẽ già, sẽ xấu, sinh xong sẽ đãng trí, lẩm cẩm, lúc thay đổi hormon sẽ cáu gắt, vô lý. Vậy nên hãy chờ người yêu thương mình vì mình là mình, được sống với cả sự xù xì và lấp lánh”.

Đây là lần hiếm hoi Shark Tuệ Lâm nhắc về chồng Tây - ông Loic Faussier, sinh năm 1972, quốc tịch Pháp. Ông từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc một ngân hàng lớn tại Việt Nam, là Thạc sĩ Kinh tế, Tiến sĩ Luật tại Học viện Chính trị Paris. Cặp đôi hiện có một con trai hơn 1 tuổi, tên Lucas.

Gần đây, Tuệ Lâm cũng chia sẻ hình ảnh trong ngày sinh nhật 1 tuổi của con trai. Quý tử lai Tây trông kháu khỉnh, ngộ nghĩnh. Bức ảnh nữ doanh nhân bế con trong tiệc sinh nhật, với nụ cười hiền hậu, cho thấy một hình ảnh rất khác - một người mẹ bình yên sau giông bão.

Shark Tuệ Lâm khoe ảnh sinh nhật con trai Lucas.

Lời tự sự của Shark Tuệ Lâm sau sóng gió, thăng trầm

Ngoài tâm sự về bạn đời, cách đây không lâu, Tuệ Lâm cũng có những thổ lộ về thăng trầm của chính mình. Shark Lê Hàn Tuệ Lâm từng trải qua quãng thời gian đầy sóng gió. Sau khi xuất hiện trong Shark Tank Việt Nam, cô trở thành tâm điểm tranh cãi về năng lực, trình độ học vấn, thậm chí cả tên thật.

Khi dư luận đồn đoán dữ dội, Tuệ Lâm chỉ âm thầm đăng một bài viết khẳng định: “Tôi xin khẳng định lại tôi tham gia, ngoài sự tôn trọng lời mời của nhà đài, không có mục tiêu gì khác ngoài nhiệm vụ mà quỹ giao phó: Tìm kiếm các startups để đầu tư cho họ”.

Cô cũng khẳng định chưa bao giờ mong muốn hoặc coi mình là hình tượng của giới trẻ: "Tôi biết mình ở đâu, phải học hỏi nhiều thứ và rất nhiều bạn bè đồng trang lứa giỏi, thành đạt hơn tôi nhiều lần". Người đẹp Shark Tank cho hay: “Những thông tin cá nhân về tên tuổi, học vấn, kinh nghiệm làm việc của tôi trước khi về quỹ đều được bên thứ 3 độc lập xác nhận và chưa từng có vi phạm trong việc cung cấp thông tin không chính xác”.

Nữ "cá mập" từng đối diện với "drama không hồi kết".

Bên cạnh những lời khẳng định đó, cô còn khiến nhiều người xúc động khi tiết lộ tình hình sức khỏe khi ấy: “Những ngày qua đáng lẽ phải là những ngày hạnh phúc và chờ đợi nhất của tôi với vai trò người phụ nữ, nhưng sức khỏe của tôi rất tệ, tôi đã nằm trong viện cả tháng nay và đến giờ vẫn cần điều trị tại nhà… Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại và xin thông báo từ ngày hôm nay sẽ offline mạng xã hội, truyền thông, sự kiện và xin phép không trả lời các bài phỏng vấn trong 1-2 năm tới. Với tôi lúc này việc chăm lo cho gia đình và tập trung chào đón một thành viên mới quan trọng hơn cả”.

Thời điểm đó, vợ cũ Shark Bình đã để lại lời an ủi: “Cũng từng trải qua nhiều áp lực, chị thấy rằng mọi việc rồi sẽ qua, và mình sẽ trưởng thành hơn, nhận ra nhiều điều quý giá mà không có sóng gió thì có lẽ nhân duyên đấy không thể tới… Chúc mừng thành viên kỳ diệu đến với gia đình em!”

Sau khi sinh con, Tuệ Lâm rút khỏi mọi hoạt động công khai, tập trung cho tổ ấm nhỏ. Mãi đến khi con trai tròn một tuổi, cô mới đăng lại những dòng đầy chiêm nghiệm trong bài viết “Thăng & Trầm”: “Mỗi khi ai đó than thở rằng họ đang thất nghiệp, chông chênh, hay vừa thất bại một việc gì đó tưởng như to tát, tôi thường cảm thông – nhưng cũng thấy điều đó… bình thường. Cũng như khi nghe ai đó khoe sự nổi tiếng, giàu có, những mối quan hệ đẳng cấp – tôi cũng không thấy bị ngợp. Có lẽ vì tôi đã trải qua đủ hỉ – nộ – ái – ố của cuộc đời khi mới ngoài 30”.

Cô cho biết đã "trải qua đủ hỉ – nộ – ái – ố của cuộc đời khi mới ngoài 30".

Vị "cá mập" trẻ tuổi tâm sự: "Những bạn sinh viên mới ra trường, hoặc đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp – nếu bạn thấy mông lung, hãy biết rằng bạn không cô đơn. Chúng tôi ngày xưa cũng thế. Thị trường lao động vẫn luôn khắc nghiệt, và để có được một công việc 'đủ tốt', ai cũng phải cố gắng đến kiệt sức.

Nếu bạn đang thất nghiệp và thấy chán nản – tôi cũng từng thế. Ngày mới ra trường rải CV khắp nơi, chẳng nhận được mấy cuộc gọi phỏng vấn".

Đặc biệt, cô thẳng thắn nhắc lại ồn ào của mình khi đang mang thai con đầu lòng: "Nếu bạn bị cuốn vào những drama không hồi kết – tôi thậm chí từng phải đối mặt với những điều tệ hơn trong lúc đang mang thai. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn làm việc, và có một em bé kháu khỉnh.

Tôi không nhận mình là hình mẫu của sự vươn lên hay kiên cường. Tôi chỉ muốn nói rằng: Dù thế nào, mình vẫn phải sống, phải đi về phía trước. Và quan trọng hơn cả: Hãy sống cuộc đời của chính mình. Bạn chỉ là nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân, còn trong cuộc đời của người khác, bạn chỉ là vai phụ – thậm chí là quần chúng".

Tuệ Lâm vẫn sống cuộc đời của mình và tâm niệm một điều "càng cao thì càng dễ ngã".

Tuệ Lâm khép lại bằng triết lý giản dị: "Thành công hay thất bại, người khác sẽ không để tâm nhiều như bạn nghĩ đâu. Khi đứng trên đỉnh cao, đừng quên rằng càng cao thì càng dễ ngã. Người gần mặt đất thì ít sợ. Còn nếu bạn muốn leo núi, hãy luôn ý thức được vị trí hiện tại và rủi ro có thể xảy ra. Luôn giữ tâm thế khiêm nhường, từ tốn. Đời người, chẳng ai nói trước được điều gì. Cuối cùng, có vài điều tôi tin luôn đúng – dù bạn đang ở nốt thăng hay nốt trầm: Hãy đọc nhiều. Học thêm điều gì đó. Và luôn tử tế với người khác".

Từ một “cá mập” trẻ từng hứng chịu dư luận khắc nghiệt, Shark Lê Hàn Tuệ Lâm giờ đây trở lại với hình ảnh một người phụ nữ bình tâm, sâu sắc và đầy nhân văn. Những chia sẻ của cô khiến nhiều người tin rằng: Có lẽ, chính sự thăng trầm đã giúp cô tìm thấy giá trị thật của bản thân, của tình yêu và của hạnh phúc gia đình.

Những bức ảnh được Shark Tuệ Lâm đính kèm trên mạng xã hội toát lên sự bình yên của một gia đình nhỏ.

